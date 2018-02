Tabăra judeţeană de matematică – 20 de ediţii de excelenţă

Începutul săptămânii viitoare marchează debutul celei de-a XX-a ediţii a Taberei judeţene de matematică, unde îşi dau întâlnire elevii dornici de performanţă pe tărâmul „ştiinţei ştiinţelor”, una dintre multele definiţii date matematicii. 20 de ediţii fără întrerupere nu e de ici de colo, iar rezultatele obţinute de-a lungul anilor la olimpiadele naţionale şi internaţionale de matematică vorbesc despre şcoala matematică din Baia Mare. Cum ediţia din acest an este jubiliară, l-am invitat la dialog pe preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Maramureş, prof. univ. dr. Vasile Berinde (foto), instituţie sub ale cărei auspicii se desfăşoară, de câţiva ani, Tabăra judeţeană de matematică, în colaborare cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare.

– Vă mai aduceţi aminte cum a fost prima ediţie a taberei?

– Aş vrea să vă spun că acţiuni de acest fel au existat şi înainte de 1989. Fiindcă matematică era şi atunci, cum erau şi elevi extraordinari şi profesori dedicaţi. După 1989, s-au conturat mai multe activităţi care să revigoreze activitatea Filialei Maramureş a SSMR. Multe dintre idei vizau învăţământul preuniversitar şi readucerea în actualitate a acţiunilor care fuseseră abandonate. Printre ele şi Tabăra de matematică. Prima ediţie postdecembristă a avut loc în 1999, în Staţiunea Borşa. Cea de-a doua s-a desfăşurat în Staţiunea Mogoşa, iar cea de-a treia în Staţiunea Ocna Şugatag. Începând cu ediţia a IV-a, tabăra s-a desfăşurat, fără întrerupere, în Baia Mare, fiind găzduită de şcolile din Baia Mare. Este al treilea an de când Tabăra judeţeană de matematică se desfăşoară la Centrul Universitar Nord, în sălile facultăţilor de ştiinţe şi inginerie. Şi ediţia a XX-a are loc aici, în colaborare cu Departamentul de matematică şi informatică, directori de tabără fiind conf. univ. dr. Ioana Taşcu şi conf. univ. dr. Andrei Horvat Marc. Şi nu uităm excelenta implicare şi organizare a inspectorului Gheorghe Maiorescu. De fapt, vreau să mai spun aici câteva nume. Şi tabăra de matematică şi sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru profesorii de matematică au debutat în mandatul inspectorilor Margareta Trif şi Ştefan Sabău şi au continuat şi sub mandatul inspectorilor Cristian Heuberger, Meda Bojor şi Gheorghe Maiorescu. Lu­cru remarcabil.

– Sunt necesare astfel de activităţi, domnule profesor? Vă întreb fiindcă dumneavoastră aţi fost în şcoli matematice din lumea întreagă.

– Elevii au nevoie de astfel de activităţi, care îi obişnuiesc cu competiţia, le îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe. Să nu uităm că pentru ciclul gimnazial tabăra înseamnă şi pregătire pentru evaluarea naţională, iar pentru liceu, pe cele două module M1 şi M2, se face şi pregătire pentru bacalaureat. Tabăra vine să completeze cursurile de pregătire pentru olimpiadă, finanţate de Emag, unde participă elevii cu excelenţă în matematică. Înainte de orice, pregătirea este cheia succesului. Dumneavoastră aţi dat cândva o definiţie extraordinară matematicii. Fără matematică nu se poate trăi în secolul XXI. Matematica este prezentă în toate domeniile. V-aţi uitat la carnetele studenţilor de pe masa mea. Suntem în sesiune şi vreau să vă spun că la examen a fost o ecuaţie diferenţială. Care are legătură cu vremea şi prognosticul ei, fiindcă este ecuaţia propagării căldurii, ca să mă exprim mai simplu. Matematica e în toate.

– Şi rezultatele se văd?

– Se văd. Maramureşul are olimpici internaţionali la matematică, astăzi studenţi sau cadre didactice la universităţi de prestigiu din lume. Vine din urmă o generaţie extraordinară. Anul trecut, Maramureşul s-a clasat pe locul trei la nivel naţional pentru rezultatele obţinute la olimpiadă. Anul acesta, Olimpiada Internaţională de Matematică este găzduită de Cluj-Napoca. Iar România va avea dreptul să participe cu două echipe. În ele, sigur, vor fi şi elevi din Baia Mare. Revenind la cea de-a XX-a ediţie a Taberei de matematică, asta înseamnă şi perseverenţă şi dedicaţie şi pasiune pentru matematică. Îmi pare rău că nu am o statistică exactă a numărului de participanţi, dar sunt sute în fiecare an. La ediţia 2017 au participat 768 de elevi, la cea din 2016 – 650 …

– Şi dumneavoastră aveţi multe definiţii ale matematicii. Pentru acest dialog, pe care a-ţi folosi-o?

– Matematica este ştiinţa care oferă modele pentru toate domeniile de activitate. Are puterea să descrie, matematic, ce se întâmplă în jurul nostru. Astăzi vorbim de biomatematică, aplicată în Genetica comparată; Genetica populaţiilor; Neurobiologie; Citologie; Farmacocinetică; Epidemiologie; Oncologie; Biomedicină, ca să dau exemplul cel mai edificator al rolului matematicii.

– Domnule profesor, vă mulţumesc pentru informaţii, vă doresc cât mai multe ediţii ale Taberei judeţene care debutează marţi. Succes participanţilor care au ales să-şi petreacă vacanţa descifrând din tainele matematicii.