20 de granturi “Hai la grădiniţă!” pentru comunităţi defavorizate

Pentru al doilea an consecutiv, Asociaţia OvidiuRo susţine comunităţile defavorizate să înscrie la grădiniţă toţi copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 5 ani care provin din familii sărace.

20 de granturi “Hai la grădiniţă!” încurajează echipele locale să implementeze soluţii care “fac loc” în grădiniţă tuturor copiilor de vârstă preşcolară din comunitate, pentru anul şcolar 2018-2019. Proiectul este susţinut şi în acest an de NN România şi are o valoare totală de 40.000 de euro.

“Hai la grădiniţă!”se desfăşoară la nivel naţional şi se adresează exclusiv comunităţilor defavorizate. Termenul-limită de completare a formularului de aplicare de către directorul instituţiei de învăţământ este 30 martie 2018.

Anul acesta şcolar, proiectul-pilot “Hai la grădiniţă!” a susţinut formarea a 12 grupe noi şi înscrierea la grădiniţă pentru prima dată a peste 200 de copii din 12 comunităţi rurale defavorizate din 10 judeţe. (o.m.)