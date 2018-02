C.J. renunţă la plata din credit a lucrărilor la Aeroport

Aleşii judeţeni au hotărât, în urmă cu doi ani de zile, să plătească lucrările de reabilitare a pistei Aeroportului Internaţional Maramureş, dintr-un credit, deoarece finanţarea europeană s-a pierdut. Astfel, un credit bancar de 76 de milioane de lei urma să acopere execuţia efectivă. Consilierii judeţeni au renunţat însă la credit, deoarece o mare parte din bani a venit, în tranşe, de la Guvernul României, urmând ca şi restul de plată să fie asigurat tot din această sursă.

Creditul va fi folosit, în parte, pentru achiziţionarea echipamentelor necesare operaţionalizării aeroportului. Gabriel Zetea a explicat, în prima şedinţă de CJ din acest an, noua strategie a instituţiei pe care o conduce: „În anul 2016, am votat cu toţii aprobarea contractării unui credit şi apoi garantarea lui, pentru acoperirea investiţiei în ceea ce priveşte modernizarea şi prelungirea pistei Aeroportului Internaţional Maramureş. Acest credit nu mai este necesar, având în vedere sumele importante de bani pe care judeţul nostru le-a primit anul trecut din partea Guvernului României. Ne referim aici în principal la: 15 milioane de lei acordate anul trecut prin Le­gea bugetului de stat, apoi 25 milioane de lei acordate din rezerva aflată la dispoziţia Guvernului, apoi la alte 5 milioane tot din aceeaşi sursă guvernamentală şi la încă 15 milioane lei care au fost aprobate printr-un amendament la Legea bugetului de stat. Iar 3 milioane lei a alocat CJ Maramureş pentru Aeroport ca şi contribuţie proprie. Deci, vorbim în total despre 63 de milioane de lei pe care Aeroportul i-a plătit executantului lucrării. Mai avem un rest de aproximativ 29 milioane lei pentru achitarea integrală a acestei lucrări. Creditul aprobat de CJ are o valoare de 76 milioane de lei, dar nu avem nevoie de el, astfel că vă supun atenţiei modificarea structurii lui. Nu putem reduce suma totală, dar vorbim despre 59 milioane lei pentru lucrările care sunt acolo şi, de asemenea, de 17 milioane de lei pentru finanţarea achiziţiilor de echipamente aeroportuare. Noi înspre comisia de aprobare a creditelor locale nu vom transmite decât această sumă de 17 milioane lei, că de aceştia avem nevoie, pentru cumpărarea echipamentelor, astfel încât să putem operaţionaliza zborurile de pe Aeroportul Maramureş. De cealaltă sumă nu avem nevoie, pentru că voi face în continuare toate demersurile la Guvernul României pentru ca şi restul de 29 milioane, pentru plata lucrărilor deja efectuate la aeroport, să ne parvină din resurse guvernamentale şi nu din credit!”

Aeroportul va deveni operaţional

Pentru ca Aeroportul Internaţional Maramureş să devină şi operaţional mai este nevoie doar de hotărârea prin care se trece o fâşie de teren de la Aeroclubul Român la Consiliul Judeţean şi de finalizarea achiziţiei publice de echipamente.

Dorin Buda, directorul aeroportului, a spus: „Dacă terminăm achiziţiile publice pentru dotările prevăzute pe anul 2018, atunci Aeroportul poate deveni operaţional pentru avioanele de me­diu-curier. Dar pentru asta mai trebuie să rezolvăm şi problema cu acea fâşie de teren ce aparţine momentan Aeroclubului Român. Am înţeles că, urmează discutarea ei la Ministerul Justiţiei, aşa că în momentul în care mă cheamă, merg automat să susţin proiectul. Am vorbit şi cu cei de la Ministerul Transporturilor, că ei sunt iniţiatorii, şi când dezbat şi dau avizul acolo să mă anunţe şi pe mine, ca să pot fi prezent. Recompartimentările pentru fluxurile de intrare-ieşire le-am făcut deocamdată noi şi sunt conforme pentru a putea da drumul zborurilor. În momentul în care echipamentele sunt cumpărate, se face auditul cu companiile aeriene cu care discutăm acum şi în termen de câteva zile, de când semnăm cu ele, se poate da drumul la zboruri. Dar cu condiţia să primim şi decizia cu trecerea fâşiei de teren în administrarea noastră”.

Noile echipamente ce trebuie cumpărate sunt: autospecială de stingere a incendiilor, vidanjor, sistem de bagaje pe fluxuri, bandă pentru bagaje – autopropulsată (2 bucăţi), echipament cu compresor pneumatic pornire aeronave, set echipamente control de securitate, alimentator cu apă potabilă aeronave. Cu toate acestea, aeroportul îşi poate deschide porţile zborurilor interne şi internaţionale din vară. Urmează, până în iarnă, achiziţia a încă unui degivror de aeronave, a echipamentului multifuncţional de deszăpezire şi degivrare, a autofrezei pentru zăpadă, a unui utilaj tractat pentru echipamente de handling (2 buc.), precum şi a unui set de cărucioare tractabile pentru încărcare/des­căr­care bagaje din aeronave.