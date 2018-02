Concurs pentru preşcolari

Grădiniţa cu Program Prelungit “Step by Step” din Baia Mare (dir. prof. Mariana Seling) organizează cea de a doua ediţie a concursului judeţean “Pas cu pas creştem sănătoşi”.

În cadrul primei secţiuni, competiţia va consta în evaluarea cunoştinţelor preşcolarilor în contextul educaţiei pentru sănătate: igienă personală şi de grup, alimentaţie sănătoasă, norme de igienă dentară, factori naturali de întărire a organismului. Concursul se va desfăşura în data de 15 martie, la grădiniţa “Step by Step”, dar participarea echipelor de concurs va fi comunicată până la data de 5 martie, prin intermediul fişei de înscriere, trimisă prin e-mail la adresa: gradinita7_ baiamare@yahoo.com. În cadrul celei de-a doua secţiuni a concursului, preşcolarii pot realiza lucrări artistico-plastice în tehnici diferite de lucru, desen, pictură, colaj, care să ilustreze elemente de igienă personală şi de grup, alimentaţie sănătoasă, norme de igienă dentară, factori naturali de întărire a organismului. La concurs sunt aşteptaţi copiii preşcolari din grupa mare. Lucrările se expediază prin poştă pe adresa Grădiniţa cu Program Prelungit “Step by Step”, str. Victor Babeş 2, Baia Mare, Maramureş, cod 430112. Înscrierea la expoziţia- concurs se va face până în data de 5 martie, prin intermediul fişei de înscriere şi a acordului de parteneriat, trimise prin e-mail, tot la adresa: gradinita7_ baiamare@yahoo.com. Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 15 martie, la Grădiniţa “Step by Step” Baia Mare.