Umbra lui Iuliu Maniu

PNŢ-CD a organizat comemorarea lui Iuliu Maniu la o zi după parastasul ţinut de PNŢ Maniu-Mihalache, partid recent înfiinţat. Oare ce-ar zice Iuliu Maniu despre dezbinarea urmaşilor săi? Ca şi creştin democrat convins, ar recomanda linia de mijloc, a treia cale, cea a unirii!

Liderii PNŢ, Radu Rizescu şi Mihai Grigoriu, cer imprescriptibilizarea corupţiei, confiscarea extinsă a averilor, mărirea pedepselor şi finanţarea luptei cu corupţia. Este o deviere spre un stat autoritar.

Preşedintele PNŢ-CD, Aurelian Pavelescu, susţine că „statul paralel” a confiscat statul legitim şi că justiţia conspiră împotriva democraţiei, cu interese obscure. Reforma judiciară este obligatorie, pentru a preveni abuzurile.

Aşadar, cele două partide ţărăniste au poziţii contrare. Unii acuză sistemul represiv, ceilalţi îl apără. Unii îi încurajează pe protestatarii Rezist, iar ceilalţi spun că nu aceasta e problema de bază, că protestele au o doză de anarhism din cauza lipsei de motivaţie şi a atingerii limitelor. Criza politică din România are deci cauze ideologice.

Altele sînt motivele reale de nemulţumire a românilor, primul ar fi sărăcia, însoţit de frustrare, ceea ce duce la sentimentul de neputinţă şi neîncredere în alternativa politică. Comisia Europeană nu ne ajută, are acţiuni de intimidare a statului, pentru scopuri politice şi economice. România este marginalizată, izolată şi tratată arogant de liderii occidentali, consecinţele putînd fi grave. Acţiunile de forţă ale liderilor europeni duc la resurecţia partidelor de extremă dreaptă – au intrat în unele parlamente europene.

Cealaltă parte consideră că abuzurile justiţiei române pot fi anulate prin intermediul Curţii Europene a Drepturilor Omului, deci nu este cazul să vorbim despre arbitrariu sau sistem represiv. Legile justiţiei să fie apărate cu putere, nu mai lasă loc de discuţii în problemele de drept. Puterea avînd majoritatea, singura cale eficientă e intervenţia societăţii civile şi a propagandiştilor, să cheme poporul la proteste. Iar dacă liderii occidentali intervin cu mesaje, arătîndu-ne cartonaşul galben MCV, foarte bine, ar trebui ca politicienii să li se supună.

Ce ar spune Iuliu Maniu despre toate acestea? În primul rînd, ar observa un conflict între generaţii, ceea ce se vede şi în PNŢ, unde disputele interne au dus la divizarea partidului. Românii activi consideră că direcţia nu e bună şi acuză politica socială exagerată. Cer un stat minimal, de tip liberal. Însă democraţia a decis un stat cu accente sociale, de care beneficiază în primul rînd persoanele defavorizate. Cum rezolvăm contradicţia?

Creştin democraţia ca ideologie şi forţă politică este păstrată de români în rezervă, însă ar fi momentul să reintre pe scenă, avînd cîteva atuuri. Componenta democratică bazată pe morala creştină ar putea să dea un model social optim, umanist şi nealienant, şi o economie socială de piaţă. Democraţia creştină susţine proprietatea privată, proprietatea publică, însă şi o a treia formă, proprietatea comunitară (composesorat, urbariu, asociaţie), pentru a asigura o repartizare judicioasă a veniturilor. Statul democreştin intervine cînd celelalte componente nu se implică. A treia cale se află la dreapta socialismului şi la stînga liberalismului, aşadar la centru, cu posibilităţi de oscilaţie după modelul creştin democraţilor germani.

Partidele ţărăniste ar trebui să coopereze, ar avea şanse mai mari să aducă la guvernare ideologia creştin democrată, ceea ce nu-i uşor după ce am trăit într-o lume bonavă de stat şi am ajuns acum bolnavi de bani! Umbra lui Iuliu Maniu la Sighetu Marmaţiei ar trebui să ne inspire pe toţi.