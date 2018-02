Alimentaţia sănătoasă va fi introdusă în cadrul proiectului ”FoodChains 4 Europe”

În perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2018 s-a derulat, în cadrul proiectului ”FoodChains 4 Europe” (Lanţuri alimentare pentru Europa), unde şi judeţul nostru este partener, prima evaluare de tipul peer review. Conceptul, des utilizat în cadrul proiectelor finanţate de programul INTERREG Europe şi derulate de Biroul de Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş îşi propune să aducă idei inovatoare asupra unei tematici indicate de regiunea gazdă, într-un context mai puţin formal, evaluarea fiind realizată de experţi din regiunile partenere din proiect.

Primul partener din cadrul proiectului ce a beneficiat de o astfel de evaluare a fost regiunea Greater Manchester, iar gazdele evenimentului au fost Consiliul local Oldham şi Universitatea Metropolitană din Manchester. Judeţul Maramureş a fost reprezentat de Mihaela Liţe, şef Birou Relaţii Externe, Noemi Ganea, consilier Birou Relaţii Externe, Anca Mihaly Cozmuţa, profesor universitar Universitatea Tehnică Cluj-Napoca -Centrul Universitar Nord Baia Mare şi Arpad Ciorba, manager restaurant ASSOC. Gazdele au stabilit ca focus al evaluării necesitatea unor abordări inovatoare în ceea ce priveşte accesul extins la o alimentaţie de calitate, prin analizarea a patru teme ce se întrepătrund: procedura de achiziţii, mediul antreprenorial din domeniul alimentar, risipa şi penuria alimentară.

Proiectul Real Junk Food îmbină într-un echilibru funcţional mai multe concepte nemaiîntâlnite în cadrul unui restaurant, respectiv cantina socială, unde cei care nu au posibilitatea să plătească pot mânca gratuit sau pot presta anumite munci în restaurant, iar ce îşi permit donează în mod anonim o sumă de bani, după plac, în funcţie de alimentaţia consumată (pay as you feel). Mâncarea este realizată din produse provenite din donaţiile zilnice făcute de magazine/supermarketurile din zonă, respectiv din surplusul lor de alimente aflate încă în termenul de valabilitate. Există deja o reţea la nivelul oraşului Manchester, iar echilibrul între mesele oferite gratuit, cele pe bază de pay as you feel şi alimentele surplus puse la dispoziţie în fiecare zi, face din acest proiect o provocare zilnică pentru iniţiatorii săi.

În urma evaluării, experţii din regiunile partenere din proiect au pregătit mai multe idei şi recomandări regiunii gazdă pentru a îmbunătăţi situaţia existentă, pornind de la exemple de bună practică din regiunile lor. Gazdele vor avea ocazia să prezinte, în cadrul Summitului Verde al regiunii Greater Manchester, organizat în luna martie 2018, concluziile şi recomandările experţilor în urma evaluării realizate în cadrul proiectului FoodChains4Europe, iar astfel problema alimentaţiei sănătoase să fie introdusă în documente strategice la nivel regional. (a.b.m.)