Preşedintele PNŢCD în Maramureş

Conducerea PNŢCD a fost în Maramureş zilele trecute. La conferinţa susţinută în Baia Mare, preşedintele ţărănist Aurelian Pavelescu a mărturisit că partidul trăieşte mai mult din amintiri şi că doar filiala din Maramureş reprezintă o excepţie de la regulă.

Acesta este şi motivul pentru care a avut loc o şedinţă a Biroului Naţional de Conducere al PNŢCD tocmai în Baia Mare. Conducerea ţărănistă s-a deplasat apoi şi la Sighetu Marmaţiei, pentru a comemora 65 de la moartea lui Iuliu Maniu. Referitor la starea actuală a Partidului Naţional Ţărănesc, Aurelian Pavelescu a spus: „Situaţia PNŢCD reprezintă o rană pe ţară, o situaţie nefericită (…) şi trebuie să vorbim despre această realitate crudă. Am făcut multe eforturi în ultimii ani ca să stopăm disoluţia partidului (…), dar am intrat într-un con de umbră, dispute interne, izolat, marginalizat, denigrat inclusiv de foştii noştri parteneri din 1996-2000, celălalt mare partid istoric, PNL”. În Maramureş, PNŢCD mai are doi consilieri judeţeni – din care unul e şi vicepreşedinte al CJ, adică Doru Dăncuş, un primar, precum şi câţiva consilieri municipali şi comunali.