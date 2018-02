15 ani de Nord Literar

Anul 2018 este unul aniversar pentru revista „Nord Literar”. Sunt 15 ani de la apariţia primului număr. de aceea, conducerea publicaţiei şi-a propus pentru acest an să marcheze în mod deosebit acest moment important din viaţa respectivei reviste de literatură din nordul ţării. Precizarea a fost făcută marţi, 6 februarie de directorul executiv al revistei „Nord Literar”, Săluc Horvath în cadrul unei întâlniri de bilanţ. Concluzia: 2017 a fost un an prolific, cu multe colaborări locale, dar şi din ţară. Din cele peste 225 de nume care au semnat în 2017 în publicaţia de cultură, peste 120 sunt băimăreni.

Planuri pentru 2018

„Anul acesta se împlinesc 15 ani de la apariţia primului număr din revista Nord Literar. În iunie 2003 apărea primul număr. Vom organiza o acţiune festivă, cu invitaţi din ţară, vom invita şi personalităţi din ţară. Sper să avem înţelegerea necesară şi resursele financiare din partea Consiliului Judeţean să organizăm o acţiune cât de cât festivă. Am propus în bugetul revistei sume care să ne permită să organizăm acest eveniment. Am înţeles că revista nu mai poate fi inclusă în programele nerambursabile şi atunci va trebui să găsim alte soluţii”, a spus Săluc Horvath. Pe de altă parte, directorul executiv al revistei a menţionat că printre acţiunile propuse pentru 2018 se numără şi Zilele revistei Nord Literar, acordarea premiilor revistei, marcarea Zilei Scriitorilor, evenimentul „Cărţile anului” şi derularea unui simpozion împreună cu „fundaţia Nichita Stănescu, reprezentanţa pentru Baia Mare a Uniunii Scriitorilor, Biblioteca Judeţeană, un eveniment în cadrul căruia să invităm un grup de scriitori din Moldova”.

O înnoire a publicaţiei

La rândul său directorul revistei, Gheorghe Glodeanu a găsit de cuviinţă că nu ar fi rău să se încerce o oarecare modificare în formatul publicaţiei. „De 15 ani revista are un profil bine definit şi poate că va trebui să ne gândim la unele înnoiri. E o revistă echilibrată în care ne-am ferit de scandaluri. Am încercat să ţinem cont de unele aniversări cum au fost Dumitru Ţepeneag – 80, Ion Bogdan – 75, Irina Petrar – 70, Florica Bud. Din păcate, am avut şi reversul medaliei. A trebuit să consemnăm trecerea în veşnicie a unor oameni mai mult sau mai puţin legaţi de Maramureş: George Bălăiţă, Augustin Buzura, Ion Bogdan. Avem oameni specializaţi pe traduceri. Revista şi materialele pe care nu le putem publica din cauza spaţiului demonstrează că revista e foarte solicitată, sigur recurgem la o triere valorică a acestora. Şi e un câştig faptul că am trecut de la tradiţionalele pagini de 16 la 20”, a adăugat Gheorghe Glodeanu.

„Un loc de seamă” în rândul revistelor literare

Pe de altă parte, cei prezenţi au remarcat faptul că se încurajează mult publicarea textelor care vin de la tineri. „Am căutat să stimulăm prezenţa unor tineri. Avantajul mare e că la reprezentanţa Uniunii Scriitorilor am un concurs al tinerilor scriitori, e un sondaj foarte bun al valorii. Nu trebuie să ne amăgim, poezie nu se mai scrie ca pe timpul vremurilor noastre şi atunci şi povestea cu compromisul e mai îngăduitoare. Citind revistele din ţară, Nord Literar apare în nord de ţară, dar nu e o revistă provincială. Chiar în structura revistelor literare din ţară ocupă un loc de seamă”, a concluzionat redactorul-şef adjunct al revistei Nord Literar, Gheorghe Pârja. La bilanţul revistei „Nord Literar” au mai fost scriitorii Florica Bud şi Ştefan Jurcă, ziaristul şi prozatorul Nicolae Goja, prof. univ. dr. Nicolae Felecan şi consilierul judeţean Gheorghe Mihai Bârlea.