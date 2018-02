Deputatul USR, Vlad Duruş, taxează lipsa de soluţii în problema poluării Săsarului

După o lună de la deversările în râul Săsar de ape de mină încărcate cu metale grele provenite galeria mi­nei Şuior pare că autorităţile au uitat de accident. Atunci au reacţionat târziu şi bâlbâit, acum e totul roz şi frumos. Deşi specialiştii sunt foarte îngrijoraţi de frecvenţa cu care se repetă fenomenul, oficialităţile par de neclintit din starea de letargie.

Deputatul USR de Maramureş, Vlad Duruş, consideră inacceptabil un astfel de comportament venit din partea instituţiilor abi­litate. „Prefectul judeţului, conducerea Companiei Remin, cei de la Apele Române, au obligaţia să liniştească populaţia prezentând programe şi acţiuni menite să stopeze/reducă poluarea. Ei au ales să „liniştească” populaţia prin a ignora ceea ce se întâmplă. A trecut vremea ascunderii gunoiului sub preş. Deversările de ape de mină încărcate cu metale grele de la Şuior, scurgerile de pe solul contaminat de la depozitul de pirită arsenioasă şi de pe perimetrele fostelor flotaţii sunt un real pericol pentru mediul înconjurător şi pentru populaţie”

În bazinul minier Baia Mare nu au fost realizate studii prin care să se estimeze şi să se evalueze riscurile privind acumulările de ape în spa­ţiile subterane, timpii de acumulare, căile de evacuare şi scenariile de intervenţie. În literatura de specialitate există abordări ale acestor subiecte, inclusiv soluţii de diminuare a reactivităţii sulfurilor care trebuiau adaptate condiţiilor geominiere din zonă. Baia Mare are o şcoală minineră încă din 1864, care dispune de un corp profesoral calificat în a aborda tematici şi găsi soluţii în astfel de probleme. Din păcate, specialiştii universităţii, care puteau lucra împreună cu inginerii din producţie, nu au fost consultaţi pentru a realiza studii de închidere a minelor (în termeni generali) sau de gestionare a apelor de mină care se acumulează în subteran (în particular).

Vlad Duruş a formulat şi a citit în Parlament, la începutul acestei săptămâni, o înterpelare adresată ministrului economiei, Dănuţ Andruşcă, prin care a cerut ca ministerul să comunice care sunt măsurile dispuse a se lua pentru stoparea/re­ducerea poluării şi calendarul de aplicare a acestora. „Neglijarea efectelor produse de aceste deversări şi continuarea politicii de indiferenţă faţă de starea în care se găsesc cea mai mare parte a acestor perimetre miniere închise creează premise pentru producerea unor dezastre ecologice, cu efecte greu de cuantificat nu doar asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei, ci şi în plan internaţional. România riscă sancţiuni extrem de dure din partea Uniunii Europene ca urmare a nerespectării obligaţiilor de mediu”, a spus de la tribuna Parlamentului deputatul USR de Maramureş, Vlad Duruş.