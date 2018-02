Primărie nouă la Deseşti în acest an

Autorităţile locale din Deseşti vor să se mute în casă nouă în 2018. Actualul sediu al administraţiei este impropriu desfăşurării activităţii, aşa că primarul vrea să construiască unul nou. Fondurile necesare execuţiei există deja în bugetul local.

Cu toate că nu s-a făcut încă o estimare a valorii lucrărilor, primarul crede că execuţia se va încadra sub un milion de lei, bani de care administraţia dispune. De asemenea, dacă planurile merg bine, până în toamnă construcţia este finalizată. Gheorghe Bohotici, primarul din Deseşti, explică: ”Vrem să construim o primărie nouă. Sediul actual este impropriu pentru desfăşurarea activităţii noastre. Administraţia locală s-a mutat aici în 1982, când a fost o mare furtună ce a luat acoperişul de pe primăria veche. Dar nu au mai reparat-o , ci a decis să o dărâme, aşa că primăria s-a mutat aici unde activăm şi în prezent. Era iniţial un bloc de garsoniere şi apartamente până să ne mutăm. Nu am construit un sediu nou din cauză că, de-a lungul timpului, au fost multe probleme în comună care nu au suportat amânare, dar asta a putut fi lăsată deoparte. Au fost poduri de făcut, uliţe, apă, cămine, şcoli, dar acum am spus că a venit şi vremea să ne ocupăm de primărie. Deşi stăm cam slab cu terenul, vrem să construim un sediu nou ce va veni amplasat lângă dispensarul uman. Primăria Bocicoi a făcut un proiect, că şi ei vor să-şi construiască un sediu nou, aşa că dacă ne convine acel proiect, după ce îl voi supune atenţiei domnilor consilieri, îl vom adapta şi la noi, că aşa e mai simplu. Trebuie să vorbesc cu primarul de acolo. Nu am o sumă, dar cred că ne putem încadra până într-un milion de lei cu totul. Banii îi avem noi la bugetul local, ca excedent în fondul de rulment. Dacă vom avea norocul la o firmă serioasă cu forţă de muncă, sper ca până la toamnă să fim în casă nouă”.