Salarii europene şi ciubucuri româneşti

Au fost triplate salariile medicilor şi ale asistenţilor medicali din spitale, policlinici şi cabinete de stat, pentru a stopa exodul în Occident al forţei de muncă înalt calificate din domeniul sănătăţii. Măsura luată de guvernanţi este bună, nimeni nu-i împotrivă, ceilalţi bugetari nu protestează… Noi ne aşteptăm ca măcar de azi înainte medicii şi asistentele să-şi facă treaba mai bine şi să nu mai ia mită de nici un fel de la bolnavi!

Pentru ca sistemul nostru de sănătate să se îmbunătăţească simţitor, nu-i suficient să mărim veniturile salariale ale medicilor şi ale asistentelor. Doar cu această măsură excepţională, nimic nu se va schimba în favoarea bolnavilor, calitatea sistemului nu va creşte, rămînem cu aceleaşi spitale şi clinici. Cu aceiaşi agenţi patogeni care produc infecţii nozocomiale. Cu aceleaşi medicamente şi imunizatoare insuficiente, pe care le plătesc pacienţii la valoarea aurului (vezi criza de imunoglobulină şi vaccinuri). În faţa pericolului de moarte, ştiind că serviciile medicale nu sînt de calitate, omul bolnav va încerca să obţină un avantaj cît de mic prin ciubuc, va introduce în buzunarul halatului alb un plic cu 500 de lei, pentru a-i cîştiga bunăvoinţa. Pînă azi aşa era, dar de acum înainte medicul va avea salariu de 15.000 lei pe lună, deci importanţa muncii sale a crescut brusc, iar viaţa bolnavului se află toată în mîna lui, aşa că va pretinde 1.500 de lei, nu va refuza mita, nu se va teme că ar putea fi prins în flagrant. Că doar n-o să-i aresteze pe toţi medicii şi pe toate asistentele din România!…

A fost uşor pentru guvernanţi să decidă majorarea salariilor medicale din bugetul colectat de la angajaţi, pensionari şi angajatori. Li se adaugă sporurile pentru secţiile periculoase şi gărzile de noapte, deci vor avea venituri de două ori mai mari decît preşedintele ţării, cu mult peste limita acceptabilă social. Se ajunge să nu plătim munca medicilor, ci faptul că deţin diplomă, cu toate că nu au de gînd să emigreze în Occident. Şi alţi bugetari vor dori astfel de recunoaşteri din partea societăţii, şi munca lor este importantă, aşadar apare o falie între categoriile profesionale, profesorii vor zice că omul fără educaţie nu face nimic, aşa că şi pentru ei ar trebui să introducem o excepţie de la regula raţională să plătim munca prestată efectiv, nu meseria. Argumentul că medicii şi asistentele fug în Occident din cauza salariilor nu stă în picioare (se bazează pe percepţii subiective, nu pe date statistice). Nu pleacă oricine, ci doar cei care fac faţă la ritmul intens de muncă şi la cerinţele calitative de acolo – şi nu sînt deloc mulţi. Statul democrat se comportă egal cu categoriile de bugetari, iar dacă decide să-i stimuleze în plus pe unii, s-o facă din bugetul Ministerului Sănătăţii, nu din Fondul public pentru sănătate, afectîndu-i astfel pe bolnavi!

Dar oare medicii plătiţi regeşte vor renunţa să mai primească foloase necuvenite? Vor închide cabinetele private în care lucrează după-amiaza? Oare statul va introduce incompatibilitatea de concurenţă neloială? (În Occident, este interzis să lucrezi la stat şi la privat în acelaşi timp.) Avem îndoieli că medicii vor refuza plicul, natura umană este lacomă, chiar dacă au salariu de 15.000 de lei, nu vor refuza cei 15.000 de euro pe care-i cîştigă lunar din ciubuc (sau mai mult). Statul veghează teoretic la respectarea legii, însă nu s-a achitat de această obligaţie nici pînă acum. Medicii au jurat (strîmb) să respecte codul etic. Nu credem că Guvernul va lua vreo măsură restrictivă de tip Codul Muncii, de vreme ce n-a făcut-o niciodată şi a girat haosul etic.

Diferenţa de nivel de viaţă este uriaşă, practic bogaţii îi tratează pe săraci: un pensionar cu 1.000 de lei pe lună, care dimineaţă a muls vaca (sfeterul său de lînă păstrează încă mirosul de grajd), este consultat de un medic ce cîştigă de 30 de ori mai mult, care în weekend s-a bronzat la ski în Austria… Între cei doi se cască o prăpastie existenţială!