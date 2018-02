Două derby-uri băimărene în weekend

În acest weekend sînt programate competiţii pentru echipele băimărene în campionatele naţionale de junioare I, juniori II, juniori şi junioare III. Cel mai atractiv meci al formaţiilor noastre este de departe cel de la junioare I, derby-ul băimărean dintre CSŞ 2 şi CS Marta.

Faţă în faţă vor fi ocupantele primelor două locuri în seria F, Marta pe primul loc (20 puncte), iar CSŞ 2 pe poziţia secundă (15 puncte). De altfel, cele două grupări din municipiul nostru domină seria, avînd un punctaj important faţă de urmăritoarele. Derby-ul local este programat pentru duminică, 11 februarie, de la ora 10.00, în sala de sport a Şcolii „Vasile Alecsandri” (Şcoala 5), şi va fi arbitrat de clujenii S. Mârza/C. Nedelea.

Un alt derby local se va consuma în această etapă şi în campionatul juniorilor II, seria H, CSŞ 2 urmînd să primească vizita liderului Academia de Handbal Minaur. Însă favorită la obţinerea celor două puncte este Academia, formaţie ce nu a cunoscut înfrîngerea în acest sezon (25 puncte), CSŞ 2 fiind abia pe locul patru (18 puncte). Şi acest derby se va disputa tot duminică, în aceeaşi sală, de la ora 11.30, urmînd să fie condus de cuplul băimărean Alin Gherman/ Adi Moldovan. CS Marta, care se situează abia pe locul cinci, va juca în această eta­pă la Potaissa Turda, mîine, de la ora 11.00.

Etapă au şi cele trei echipe participante în campionatul juniorilor III, toate urmînd să evolueze în deplasare. Astfel, azi, 10 februarie, Academia Minaur va merge la LPS Satu Mare din postura de lider (ora 10.00), CSŞ 2 va întîlni pe Academica Cluj-Napoca (ora 12.00), iar CS Extrem are etapă la ACS Alpha Oradea (ora 13.00).

Tot pe teren străin au programate meciuri şi CS Phoenix, respectiv CSŞ 2 în cadrul campionatului de junioare III. CS Phoenix (46 puncte) are derby-ul pentru prima poziţie cu ACS Pegasus Târgu Mureş (43 puncte), partidă care se va disputa duminică, 11 februarie, de la ora 12.00. A doua echipă, CSŞ 2 are meci la CSŞ Zalău, băimărencele deplasîndu-se în judeţul vecin din postura poziţiei a treia în clasament (42 puncte), partidă care se va consuma mîine, ora de desfăşurare nefiind trecută, în momentul documentării, pe site-ul FRH. Un eventual succes la Zalău, coroborat cu o victorie a liderului la Târgu Mureş, ar duce CSŞ 2 pe poziţia a doua.