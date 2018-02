Campanie umanitară a deputatului USR Vlad Duruş

Sub titlul „Patul nu trebuie să fie un chin pentru bolnav”, deputatul USR de Maramureş, Vlad Emanuel Duruş, desfăşoară o campanie umanitară prin care ajută bolnavii imobilizaţi la pat.

În cadrul acestei campanii, parlamentarul maramureşean va oferi aproape 70 de paturi electrice persoanelor care se află în suferinţă. „Nu am mediatizat până acum această campanie, pentru că nu am vrut să fie un exerciţiu de imagine. Mi s-a oferit o oportunitate, să primesc aceste paturi. Vor ajunge la cei care au nevoie, fie că sunt instituţii ce au în îngrijire persoane imobilizate, fie că sunt persoane fizice. Am în familie o persoană foarte dragă mie, care, din păcate, de mai mulţi ani e nevoită să-şi petreacă viaţa pe pat. Cunosc suferinţele acestor bolnavi şi am o mulţumire sufletească pentru că pot să fac un astfel de gest”, a spus deputatul Vlad Duruş.

Primele paturi electrice au fost predate vineri, 9 februarie a.c. Acestea au ajus la bolnavii din unele instituţii sociale de stat şi la persoane fizice. DGASPC a primit o donaţie de 30 de paturi. Vor fi distribuite de către conducerea instituţiei la centrele din Poienile de sub Munte, Sighet şi Baia Mare. Căminul de bătrâni din Baia Sprie a primit 10 paturi. Trei paturi au ajuns la bolnavi care se află în grija familiilor. Deputatul Duruş a spus că mobilierul rămas va fi direcţionat exclusiv către persoane fizice. „Nevoia mai mare este la persoanele fizice. Costurile cu un astfel de pat iau din bugetul familiei câteva mii de lei. Cei care au trebuinţă pot să mă contacteze, prin mesaj privat, pe pagina oficială de facebook, iar în limita posibilităţilor, voi încerca să-i ajut”.