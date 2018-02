Uniunea Salvaţi România anunţă crearea Grupului de iniţiativă a campaniei “Fără penali în funcţii publice”

Ieri, a fost autentificat la notariat Grupul de iniţiativă al campaniei “Fără penali în funcţii publice”, format din: filosoful Mihai Şora; scriitorul Gabriel Liiceanu; pianistul Dan Grigore; juristul Eugen Vasiliu; activistul civic Valeriu Nicolae; preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 Eugen Iancu; Oana Negru şi Mihai Tudorică, membri ai grupului “Rezistenţa”; Klaus Fabriţius reprezentând Forumul Democrat al Germanilor din România, cetăţeni implicaţi în acţiuni civice şi preşedintele comitetului, avocatul Mihai Badea.

“Fără penali în funcţii publice” este o iniţiativă cetăţenească susţinută de USR, care îşi propune să strângă 1.000.000 de semnături în 6 luni pentru a modifica Constituţia. În acest sens, persoanele condamnate penal nu vor mai putea ocupa funcţii publice alese în stat. Înainte de începerea efectivă de strângere a semnăturilor, vor mai fi necesari doi paşi: avizul de la Consiliul Legislativ şi publicarea proiectului în Monitorul Oficial.

În prezent, integritatea membrilor din Guvern este reglementată prin lege, dar nu şi cea a reprezentanţilor autorităţilor publice locale, deputaţilor, senatorilor şi Preşedintelui României. Noul alineat propus va fi introdus la Art. 37 din Constituţie şi ar urma să reglementeze acest aspect:

„(3) Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării”.

Dan Barna, preşedintele USR, a declarat: „În urmă cu un an, eram în stradă şi protestam împotriva Ordonanţei 13, alături de sute de mii de oameni din toată ţara. Cele mai mari proteste de stradă de la Revoluţie încoace, mai mulţi oameni decât la Revoluţie! După un an, lucrurile sunt cam în acelaşi punct. Două guverne au fost schimbate, dar asaltul împotriva legilor justiţiei continuă, pentru că un grup de politicieni penali, strânşi în jurul lui Liviu Dragnea, folosesc puterea pe care o au pentru a scăpa de puşcărie sau pentru a continua să fure, iar oamenii continuă şi ei să iasă în stradă. Noi credem că astăzi sunt suficient de mulţi oameni în societate care îşi doresc o curăţare a clasei politice. Care s-au săturat să vadă în fruntea statului oameni condamnaţi penal. Care s-au săturat ca viitorul lor să fie decis de nişte infractori. Iniţiativa aceasta este pentru ei”.

La nivel european, Constituţii din ţări precum Danemarca, Polonia, Estonia sau Luxemburg au interdicţii cu privire la corupţie. Considerăm că o astfel de măsură este imperios necesară pentru dezvoltarea României. Doar când vom avea o reglementare clară, prevăzută în Constituţie, în privinţa integrităţii aleşilor, ţara noastră va avea şansa şi speranţa unei dezvoltări sănătoase. Cu atât mai mult cu cât mesajele protestelor din ultimul an au exact acest numitor comun: justiţie independentă şi fără penali în funcţii publice. Prin iniţierea şi susţinerea acestei iniţiative civice, USR îşi menţine obiectivul de a schimba modul în care se face politică în România, în colaborare directă cu societatea. Cei care doresc să sprijine iniţiativa o pot face, accesând site-ul www.farapenali.usr.ro.

Filiala USR Maramureş

(P)