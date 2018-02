Buget mic pentru oraşul Cavnic

Administraţia publică locală din oraşul Cavnic va avea un buget sărac şi în acest an, comparativ cu alte oraşe, dar este mai mic şi decît bugetul multor comune. Chiar şi în aceste condiţii, primarul Vladimir PETRUŢ speră că va reuşi finalizarea proiectelor începute şi pregătirea altora noi.

„Bugetul oraşului nostru este foarte mic şi în acest an. Făcând comparaţie, 80% dintre comunele din judeţul Maramureş ne depăşesc, iar acest lucru ne împiedică să ne dezvoltăm. Totuşi suntem oraş, avem spital, casă de cultură, transport public, mai multe instituţii ce există într-un oraş şi toate acestea se susţin cu fonduri de la bugetul local, fapt ce duce la blocarea investiţiilor, căci rămân bani puţini pentru dezvoltare. Totuşi, ne vom strădui să facem faţă cheltuielilor, gestionând mai bine fondurile de care beneficiem”.

În cifre, bugetul estimat al oraşului Cavnic pe acest an va ajunge la aproximativ 3 milioane de lei, adică sub un milion de euro! (r.p.)