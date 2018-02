Sfaturi pentru politicieni

Vasile Rus din Valea Chioarului a văzut şi a auzit multe în viaţa lui, însă ceea ce se întâmplă în România de azi întrece orice limită, crede pensionarul. Este un om citit şi nu se lasă nici acum, la pensie fiind, se pune la curent tot timpul cu noutăţile. Este abonat la ziarul „Graiul Maramureşului” de 28 de ani. Ne-a trecut deunăzi pragul redacţiei, având câteva sfaturi de dat politicienilor.

Astfel, Vasile Rus crede că politicienii, şi nu numai ei, trebuie să fie integri şi să respecte legile ţării. „Toţi se agaţă de Legea justiţiei. De ce?! Pentru că sub Iliescu, Constantinescu şi chiar pe vremea lui Băsescu, majoritatea erau judecători, procurori, avocaţi, Monica Macovei era pe atunci la Justiţie şi a modificat unele articole, legi, iar dacă acum ministrul Tudorel Toader vrea să refacă acele articole e mare scandal. De ce? Şi cu <statul paralel> ce mare şi ăsta? Preşedintele Iohannis ar trebui să-şi vadă de lucrul lui, să nu se amestece în aşa ceva. Ce a căutat el la manifestaţii? La fel a făcut şi Băsescu, atunci când era în fruntea ţării. Un preşedinte ar trebui să-şi vadă de treaba lui, nu să se bage în de astea. Cândva am avut încredere în preşedinte, dar acum nu mai am. Şeful statului ar trebui să fie un mediator şi să facă pace între partide, între oameni, nu să-i învrăjbească pe unii împotriva celorlalţi. Eu spun că Legea justiţiei ar trebui modificată, dar numai la anumite articole, şi în ansamblul ei să îi apere pe cei drepţi. Tudorel Toader a vrut să facă într-un fel bine, că doar e as în Justiţie. A pomenit Iohannis şi despre faptul că în Constituţie trebuie menţionată integritatea, omul să fie integru, adică să nu fie corupt şi sunt de acord cu asta”.

„Politicienii trebuie să-şi schimbe mentalitatea!”

Cititorul nostru ne mai spune că pe vremea lui Ceauşescu era mai bine, dintr-un anumit punct de vedere, deoarece exista o anumită ordine în toate. Acum în aparenţă domneşte haosul, iar cei care ne conduc nu-şi văd decât de interesul propriu, aşa că ar trebui să-şi schimbe mentalitatea: „În aprilie, voi împlini 86 de ani. Înainte de anii ’90, au fost comuniştii. Dar dacă ai fost om de treabă, nu a avut nimeni nimic cu tine. Dacă spuneai ceva împotriva comuniştilor, atunci aveai o mare problemă. Astăzi poţi spune aproape orice, că nu interesează pe nimeni. Atunci, toate erau la locul lor aşa cum erau, căci a făcut şi foarte mult bine, faţă de cât a făcut rău. Guvernanţii de azi au devastat ţara, iar justiţia, procurorii, judecătorii nu se ocupă de marii delapidatori. Deci politicienii actuali nu au integritate şi nu sunt patrioţi. Ca să ne îndreptăm într-o direcţie bună, clasa politică trebuie să-şi schimbe mentalitatea! Să creadă că-s români. De asemenea, politicienilor le lipseşte solidaritatea, pentru că mereu se împung! Nu sunt constructivi, ci distructivi! Dacă ei continuă aşa, vom ajunge de râsul lumii! Să vină străinii să ne facă legi?!… Nu înţeleg cum e asta… Noi nu avem oameni competenţi? Probabil că nu, toţi sunt <murdari>… Asta suntem, din păcate. S-au aciuat la conducerea ţării o clică de parşivi şi hrăpăreţi, care nu-s sătui în veci…”, conchide Vasile Rus.