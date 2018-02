Froggie, un proiect pentru copiii de pe Pirită

Mădălina Tămaş, o tânără de 22 de ani din Maramureş, a iniţiat un inedit proiect prin intermediul căruia doreşte să contribuie la educarea copiilor de pe Pirita Baia Mare încurajându-i să citească. Cărţile pe care le dăruieşte celor mici sunt achiziţionate în urma vânzării mascotei proiectului, o broscuţă hazlie, croşetată, numită Froggie. Până în prezent, Mădălina a trimis în lume 34 de Froggie, Malta şi Peru fiind printre cele mai exotice locaţii în care broscuţa a ajuns. În următoarele şase luni, Mădălina speră să vândă câte o broscuţă în toate marile oraşe din ţară, iar astfel proiectul său să fie şi mai roditor. Tânăra este un fost voluntar activ al Asociaţiei “Team for Youth” din Baia Mare, iar în prezent este studentă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti.

• scopul proiectului: să facă un pic de bine

Reporter: Care e povestea proiectului Froggie?

Mădălina TĂMAŞ: Povestea lui Froggie a apărut dintr-o provocare. Toată lumea ştia de pasiunea mea pentru broaşte astfel că un prieten mi-a făcut cadou un broscoi croşetat. La început, a fost doar un simplu broscoi ce călătorea cu mine prin lume, dar care atrăgea multe priviri. Aşa am început să croşetăm broscuţe pentru prieteni şi să postăm poze pe Facebook. Crearea paginii (Froggie, n.r.) a venit tot aşa, după o discuţie cu prietenii în care ne gândeam cum să facem un pic de bine celor din jur. Cred că acesta a fost scopul proiectului şi al lui Froggie încă de la început, să facă un pic de bine, deşi nu ştiam cum să facem asta.

R.: Mascota ineditului proiect este aşadar o broscuţă hazlie, croşetată. Cine se ocupă de confecţionarea ei?

M.T.: Am început să întrebăm printre bunici, mătuşi şi cunoştinţe cine ne poate ajuta cu croşetarea lui Froggie. N-a fost prea greu, aşa am găsit-o pe Mătuşa Froggie, după cum îi zicem noi. E o doamnă pasionată de tot ce reprezintă lucrul manual şi care avea nevoie de un venit în plus. Astfel, noi îi asigurăm materialele necesare şi îi plătim munca, iar ea face minuni din patru fire de aţă.

• cei care achiziţionează broscuţa devin Froggie Friends

R.: Câte astfel de mascote ai vândut de la începutul proiectului şi unde în lume au ajuns ele?

M.T.: Până în prezent, avem 34 de Froggie ce se plimbă prin lume, atât în România, cât şi peste hotare. Ne gândim să marcăm pe o hartă fiecare loc în care Froggie a ajuns. Deocamdată, locurile cele mai exotice în care a ajuns sunt Malta şi Peru.

R.: Câţi copii au beneficiat până acum de pe urma acestui proiect şi la ce v-aţi gândit pentru perioada următoare?

M.T.: La finalul anului trecut, când ne-am dat seama că lucrurile devin serioase, ne-am propus să ne alegem câte un scop anual pentru care să vindem Froggie. Prin urmare, anul acesta, scopul nostru este educarea copiilor de pe Pirită, cumpărând câte o carte pentru fiecare Froggie comandat. Din broscuţele vândute de la începutul anului am reuşit deja să le ducem copiilor câte o carte. Am început cu “Micul Prinţ”. I-am provocat astfel la lectură şi tare ne-am bucurat. Ne propunem ca, în următoarele şase luni, să putem avea câte un Froggie vândut în fiecare oraş mare din Romania. Este vorba, totodată, şi despre a duce mesajul mai departe. Oamenii care aleg să achiziţioneze o broscuţă devin “Froggie Friends” şi sunt încurajaţi să o poarte cu ei în călătoria lor de fiecare zi şi să ne trimită poze cu momentele lor inedite.

R.: De unde se poate achiziţiona un Froggie şi cât costă?

M.T.: Froggie se poate cumpăra de pe pagina de Facebook a proiectului (Froggie, n.r.). Preţul unuia a fost stabilit la 50 de lei, bani din care ne permitem să cumpărăm materialele, să plătim meşterul croşetar şi să susţinem cauza copiilor de pe Pirită. Vă mulţumim că ne-ajutaţi să îl facem pe Froggie mare!