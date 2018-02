Interviu cu ing. Aurelian Brâncuş despre poluarea râului Săsar

Am stat de vorbă cu ing. Aurelian Brâncuş, fost inginer-şef în Compania Remin, unde a lucrat aproape 30 de ani, despre problema poluării cu ape de mină a râului Săsar. Astfel, el crede că problema epurării apelor de mină poate fi rezolvată, însă cu costuri foarte mari. Totuşi, o alternativă ar fi depozitarea acestora în actualul iaz de la Bozânta, evitându-se în acest fel infestarea apelor cu metale grele.

Rep: Cât timp aţi activat în acest domeniu minier?

A.B. „Din 1969 până în 1997 când am ieşit la pensie, am lucrat la Compania Remin, care a avut diferite denumiri de-a lungul anilor. Sunt absolvent al Institutului de mine din Bucureşti, în 1966, de unde am fost repartizat în producţie în cadrul Trustului Minier Baia Mare, unde am fost cam în toate unităţile. Am terminat Facultatea de electromecanică minieră, ce avea o secţie de preparare a minereurilor, deci în acest domeniu am fost eu specialist şi cea mai mare funcţie pe care am avut-o în companie a fost cea de inginer-şef în Centrala Minelor”.

Rep: Cum era abordată problema poluării în anii ’70?

A.B. „Am scris un material în ziar care se nu­mea «Râul nimănui», referindu-mă la râul Săsar şi care începea cu o maximă: Cine a fost întâi? Baia Mare sau Săsarul?! Realitatea e că dacă Rivulus Dominarum este aici, se datorează faptului că a existat din totdeauna râul acesta! Activitatea minieră din zonă însă a adus după sine mari beneficii, dar şi o serie întreagă de probleme printre care şi acelea vizând poluarea mediului. Referindu-mă strict la problema de poluare a apelor, încă din 1969, aveam aici la podul Culturii peste Săsar, un fel de punct de verificare, independent de activitatea pe care o avea Sectorul de gospodărire a apelor, deoarece apa trebuia să fie de aşa manieră încât să permită urcarea faunei piscicole dinspre Lăpuş, care are viaţă, înspre Săsar care e mort în nişte extremităţi. Dar politica era de genul «lasă, măi, că o să mai vedem noi ce fa­cem, ne ocupăm de peşti prin alte zone, aici mai vedem». Ei, la acea vreme, aveam preocupări legate de calitatea apelor de mină. În perioada 1970 – 1975, a existat o posibilitate mai mare de a obţine fonduri pentru astfel de preocupări. Orice iniţiativă în acest domeniu era tratată cu «lăsaţi, tovarăşi problemele astea, că acum ne ocupăm de dezvoltare». Totuşi s-a întâmplat în acel cincinal să existe disponibilităţi financiare. Din acest motiv, am gândit abordarea epurării diferenţiate a apelor de mină de la Herja, luată ca model, ca tipar, la vremea respectivă”.

Rep: Concret, ce aţi întreprins pentru epurarea apelor de mină?

A.B. „Apele de la Mina Herja conţineau ioni de fier, de cupru, plumb, zinc, precum şi ioni de mangan. Deci erau 3 trepte de epurare a apei de mină. Trebuia să o aduci de la PH-ul 3 la 8. La PH-ul de 4, fierul care dă culoarea roşie apei precipita cu laptele de var, obţinându-se un nămol, care se decanta şi depozita în nişte bazine. Se adăuga var în continuare, iar la PH 7 se obţineau metalele alcalino-teroase, adică cupru, plumb, zinc. Nămolurile care rezultau din reacţie erau şi ele depozitate în nişte bazine mari de circa 14 metri diametru. Se continua operaţia şi la PH-ul de 8-8,5 se obţinea MnOH2. Deci ionul de Mangan se bloca sub forma unui hidroxid. Erau 3 serii de asemenea hidroxizi care se obţineau separat, se depozitau separat. Urma operaţia de recuperare a acestor precipitate. Recuperarea se făcea cu filtre tip presă, cu ţesătură foarte fină, în care se prindea nămolul respectiv şi apoi se recupera. Destinaţia acestor nămoluri era agricultura, deoarece materialele neferoase pe care le conţinea constituiau ingrediente pentru anumite îngrăşăminte chimice. La Timişoara era un laborator care se ocupa de valorificarea nămolurilor cu conţinut, în special de zinc, pentru a le încorpora în îngrăşămintele chimice. Toată această operaţie s-a oprit la faza de filtrare. Asta din cauză că filtrarea era extraordinar de dificilă. O chestie similară s-a încercat cu nămolurile de la staţia de epurare a apelor uzate ale oraşului. Dar eu am informaţiile că atât instalaţia de epurare a apelor orăşeneşti, cât şi instalaţiile de epurare a apelor de mină au îngenucheat în faţa acestei faze de recuperare a nămolurilor, care este extrem de dificilă. Din experienţa pe care o am, pot spune că la Herja, unde am avut această instalaţie model, care viza epurarea tuturor apelor de mină, totul s-a împiedicat aici, la această fază finală. Instalaţia de filtrare nu funcţionează cred că nici acum şi acesta este motivul pentru care atunci când sunt apele mari pe râu ei golesc. Pe vremea comuniştilor se golea noaptea. Dar tot sistemul se blochează la gospodărirea nămolurilor, în sensul că trebuie să obţii apă limpede de acolo şi nămol manevrabil, ce se poate depozita, transporta, încărca. Din acest motiv, s-a gândit un plan în Baia Mare, de a realiza o conductă ce traversa pe sub malul Săsarului, la o adâncime suficient de mare, şi care să colecteze apele de mină, precum şi cele metalurgice, de la Romplumb şi Phoenix, şi să le ducă pe toate în iazul de la Bozânta, unde erau zeci de hectare cu luciu de apă. Deci neutralizarea apelor respective se realiza în iazul de decantare cu suprafaţă suficientă. Acest lucru este posibil chiar şi în ziua de azi! Este singura modalitate concretă, practică, prin care se poate rezolva gospodărirea nămolurilor şi apelor miniere. Trebuie să le aduci de acolo în iazul de decantare. Aşa s-a procedat şi până în anul 2007, când s-a închis mineritul”.