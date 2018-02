Un consorţiu şcolar care îşi onorează numele

– Liceele Teoretice „George Pop de Băseşti” la Centenarul Marii Uniri –

Ne găsim în Centenarul Marii Uniri a României, care se înfăptuia în urmă cu 100 de ani la Alba Iulia, prin voia naţiei române. După cum toată lumea ştie, preşedintele de onoare al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, în care s-au adunat peste 100.000 de români şi 1.228 delegaţi din toate colţurile Transilvaniei, a fost marele om al Transilvaniei, octogenarul George Pop de Băseşti.

Joi, 15 februarie 2018, Liceele Teoretice „George Pop de Băseşti” de sub patronajul Fundaţiei „Sfântul Anton de Padua” din Ulmeni au început manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri, care se vor desfăşura sub genericul Liceele Teoretice „George Pop de Băseşti” la Centenarul Marii Uniri. Lucrul este pe deplin explicabil, deoarece preşedinta Fundaţiei „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni este doamna Prof. Aurora Puşcaş, nepoata lui George Pop de Băseşti. Aceasta este explicaţia pentru care cele şase licee patronate de Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni poartă numele ilustrului om politic român.

Pe parcusul acestui an, se vor organiza mai multe manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, ne spune doamna Aurora Puşcaş, pentru a-şi cinsti antecesorul şi pentru a onora şi aniversa marele eveniment al Unirii, aşteptate de români de când a apărut conştientizarea unităţii de neam.

Este lesne de înţeles că Liceele Particulare „George Pop de Băseşti” vor organiza în acest an, al XX-lea al existenţei Fundaţiei, activităţi culturale care nu vor putea fi egalate de nicio unitate de învăţământ din judeţ, pentru că numele trebuie cinstit şi obligă.

Primul eveniment din seria Centenarului Marii Uniri

Cu entuziasmul şi altruismul pentru care este cunoscută, doamana profesoară Aurora Puşcaş a organizat, de-a lungul anilor, cu şi pentru liceele pe care le patronează Fundaţia „Sfântul Anton de Padua”, multiple şi diverse activităţi ale căror scopuri educativ-formative în ce priveşte elevii au fost: formarea pentru viaţă, pentru familie, pentru deprinderea de a munci, pentru morala creştină, pentru performanţa şcolară, pentru bucuria de a trăi, pentru valorizarea prieteniei, pentru cunoaşterea tradiţiilor strămoşeşti, pentru implicarea în comunitate etc.

Una dintre aceste activităţi din cele de sub genericul Centenarului Marii Uniri s-a petrecut joi, 15 februarie 2017, în spaţiul generos al complexului „Carpaţi” din Baia Mare. Titlul temelor este lămuritor: evocarea importantului eveniment al Marii Uniri şi a personalităţii celui care a fost George Pop de Băseşti; preţuim şi promovăm tradiţiile româneşti – lăsatul secului; balul îndrăgostiţilor – dedicat marcării sărbătorii Dragobete; major în anul Centenarului Marii Uniri; o masă festivă de cinstire a tuturor adolescenţilor şi tinerilor din Liceele „Geor­ge Pop de Băseşti” şi a profesorilor, prilej de trăire în comuniune şi socializare, pentru că, existenţial, profesori şi elevi, toţi formează conceptul care nu se întâlneşte nicăieri în învăţământul din România: „Marea Familie a Liceeelor Particulare George Pop de Băseşti”, în care se învaţă şi să trăieşte din plăcere şi bucurie, nu cu stres, ci cu relaxare şi destindere, cu zâmbetul pe buze, pentru că aşa se dobândesc mai eficient cunoştinţele. Este şi aceasta o nouă faţă a învăţământului promovat şi implementat de prof. Aurora Puşcaş. Nemaiîntâlnită nicăieri.

Oficialităţi prezente

Dintre oficialităţile invitate au onorat cu prezenţa lor evenimentul George Moldovan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, prof. dr. Teodor Ardelean, consilier judeţean şi directorul Bibliotecii Judeţene „Petru Dulfu” din Baia Mare, prof. Onorica Dorca, inspector şcolar pentru învăţământul particular al Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş, Lucian Morar, primarul oraşului Ulmeni, unde are sediul Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” şi Liceul „George Pop de Băseşti”. Li s-au adăugat membrii Comitetului Director al Fundaţiei „Sfântul Anton de Padua” şi echipele manageriale din Consorţiul Şcolar „George Pop de Băseşti”.

Începutul activităţii. Mesajul preşedintei Fundaţiei

Activitatea de fiecare zi începe la Liceele „George Pop de Băseşti” cu rugăciunea domnească „Tatăl Nostru”. Aşa a început şi activitatea care a inaugurat şirul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, cu rugăciunea „Tatăl Nostru”, după care a fost intonat Imnul lui George Pop de Băseşti, care este şi imnul Liceelor „George Pop de Băseşti”.

Un mesaj de suflet a transmis tuturor participanţilor doamna prof. Aurora Puşcaş, în care a explicat scopul evenimentului, urmat de urările de bun venit şi alte aspecte protocolare.

Evocarea evenimentului istoric al Marii Uniri

„1918 este anul care a luminat sufletul poporului român, iar 1 Decembrie 1918 este momentul când s-a schimbat destinul românilor din Basarabia, Bucovina şi Transilvania”, s-a spus în evocarea evenimentului Centenar.

Au fost relatate apoi şi momentele istorice care au precedat actul Marii Uniri de la Alba Iulia.

Au fost citite cuvintele marelui om politic Nicolae Titulescu, ţinute într-un discurs la Ploieşti: „România nu poate fi întreagă fără Ardeal. Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e şcoala care i-a făcut neamul, e farmecul care i-a susţinut viaţa.”

Apariţia lui George Pop de Băseşti la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia a fost primită de mulţime cu ropote de aplauze. Întrebat de cineva cum de a făcut o asemenea călătorie lungă şi obositoare, pe vreme de iarnă, marele George Pop de Băseşti a răspuns: „Dar cum să n-o fac, nepoate, când ziua aceasta o aştept de 80 de ani. Am venit chiar dacă această călătorie m-ar costa viaţa, căci de astăzi, pentru mine nu mai rămâne decât să zic „Acum slobozeşte, Doamne, pe robul Tău…”

S-a vorbit şi de anunţul pe care l-a făcut Vasile Goldiş: „Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi, prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918, decretează Unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România”. După care mulţimea adunată a strigat „Trăiască România Mare!”

„Să nu-i uităm niciodată pe eroii cunoscuţi şi necunoscuţi, să le respectăm memoria, deoarece lor le datorăm realizarea Marii Uniri al cărei Centenar îl sărbătorim în acest an”, s-a apus în încheiere.

Au luat cuvântul, apoi, oficialităţile invitate, după care o elevă a recitat poezia dedicată lui George Pop de Băseşti de către cunoscutul scriitor Petre Dulfu.

Major în anul Centenarului Marii Uniri

Toţi tinerii din Liceele „George Pop de Băseşti” care împlinesc 18 ani în 2018 au fost sărbătoriţi în cadrul acestei activităţi. Fiecare elev a primit, din partea fiecărui director de liceu, câte o diplomă de „Major în anul Centenarului Marii Uniri”, câte un trandafir şi un cadou, iar apoi li s-a cântat „La mulţi ani!”.

„Credem în valoarea tinerilor educaţi în familie, în şcoală, în societate şi de aceea întreaga noastră activitate este creionată pe o educaţie de calitate”, s-a spus în cadrul acetei festivităţi.

„Cea mai frumoasă şi bogată coşarcă”

„Obiceiurile, tradiţiile strămoşeşti, atmosfera de vis cultivată cu sfinţenie din generaţie în generaţie, cultura populară au fost o preocupare permanentă a marelui patriot George Pop de Băseşti, fiind renumite întâlnirile, serbările populare, reuniunile de suflet, şezători, baluri, care s-au desfăşurat la Băseşti, în toată Ţara Codrului şi nu numai, sub patronajul lui George Pop de Băseşti”, s-a spus în contextul evenimentului.

Fideli continuatori ai spiritului de la Băseşti, în pragul lăsatului de sec pentru Postul Sfintelor Paşti, Postul Mare, liceele de faţă au prezentat juriului şi asistenţei produse tradiţionale alimentare în cadrul concursului „Cea mai frumoasă şi bogată coşarcă”. Fireşte, coşercile au fost clasificate şi premiate.

Şezătoarea

Un punct important al programului l-a constituit „Şezătoarea” prezentată de elevii de la Liceul „George Pop de Băseşti” din Vişeu de Sus. Pierdută de ceva timp, şezătoarea intră în componenţa spiritului poporului român, dar pe care elevii băseşteni ne propun să nu o uităm şi chiar să o reînviem.

Obiceiuri de lăsatul de sec în Maramureşul Voievodal

„Lăsatul Secului este un moment extrem de important pentru creştini. Posturile care preced marile sărbători au o importanţă deosebită. Pentru creştinul ortodox nu se poate concepe împărtăşire fără post, iar lăsatul secului coincide cu Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi”, s-a spus în sală.

A urmat o suită de obiceiuri populare specifice pentru lăsatul secului în Maramureşul Voievodal, prezentate de elevii Liceului „George Pop de Băseşti” din Sighetu Marmaţiei, sub îndrumarea profesorului Ioan Codrea, directorul liceului.

Evoluţia de excepţie a tinerilor elevi din Sighetu Marmaţiei şi din Vişeu de Sus l-a determinat pe dr. Teodor Ardelean să aprecieze calităţile lor de păstrători ai tradiţiilor din zona lor, transmise cu naturaleţe, dezinvoltură şi multă pricepere, cu autenticitate atât de mari încât îi întrec chiar şi pe profesioniştii genului.

Au fost scene semnificative, pe care le vor păstra înregistrările video.

Balul îndrăgostiţilor

Un complex de activităţi a cuprins acest punct al manifestării, în care au evoluat 17 perechi de „îndrăgostiţi” în concursuri care de care mai interesante, mai frumoase, în care şi-au pus în aplicare spontaneitatea şi cultura de care dau dovadă, eleganţa şi „farmecul personal”.

La acest bal s-au recitat poezii de dragoste de Mihai Eminescu, s-a prezentat o scenetă de dragoste, mai precis sceneta logodnei dintre Allan şi Maitreyi, după Mircea Eliade, s-au făcut concursuri de dans, s-a prezentat o scenetă din Romeo şi Julieta, după William Shakespeare, s-au făcut „declaraţii de dragoste” etc.

La finalul balului s-au înmânat diplomele de MISS LOVE şi MISTER LOVE. MISS LOVE – Georgiana Ardelean de la Liceul „George Pop de Băseşti” Sighetu Marmaţiei; MISTER LOVE – Kiss Toth Zsolt de la Liceul „George Pop de Băseşti” Ulmeni, locul II: Raluca Ardelean de la Liceul „George Pop de Băseşti” Ulmeni şi Răzvan Nicoreac de la Liceul „George Pop de Băseşti” Vişeu de Sus; locul III: Lavinia Seremi şi Florin Boşca de la Liceul „George Pop de Băseşti” Baia Mare. Prof. Onorica Dorca, inspector şcolar pentru învăţământul particular, a acordat un premiu special elevului Marius Lăcătuş de la Liceul „George Pop de Băseşti” Ulmeni.

***

Iată cum se pot concepe şi organiza activităţi complexe, neformale şi neplictisitoare, variate în conţinut, în care tinerii elevi să se regăsească. Felicitări organizatorilor şi persoanelor implicate!