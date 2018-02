15.700 de pachete de ţigări confiscate la frontiera de nord

Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret şi la ”frontiera verde”, aproximativ 15.700 de pachete cu ţigări, în valoare de peste 180.000 lei, marfă ce urma să ajungă pe piaţa neagră de desfacere din România.

• Ieri-dimineaţă, în jurul orei 6, s-a prezentat în P.T.F. Siret, jud. Suceava, pe sensul de intrare în ţară, cetăţeanul ucrainean Ion R., în vârstă de 26 de ani, conducând un autoturism marca Seat Toledo. În baza unei analize de risc, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat un control amănunţit asupra maşinii şi bagajelor. A fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, în vederea sustragerii de la controlul vamal, într-un spaţiu special amenajat în bordul autoturismului, cantitatea de 370 de pachete de ţigări marca Rothmans, de provenienţă ucraineană. Ţigările, în valoare de 500 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar şoferul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei. Autoturismul marca Seat Toledo, în valoare de 17.000 lei, a fost indisponibilizat în vederea confiscării, deoarece avea un spaţiu special amenajat pentru transportul ţigărilor. Faţă de cetăţeanul ucrainean, s-a luat măsura interzicerii intrării în România pe o perioadă de 5 ani.

• Sâmbătă, 17 februarie 2018, la nivelul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, a fost declanşată o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în zona de responsabilitate. În jurul orei 15, un echipaj al poliţiei de frontieră a oprit pentru control, pe raza localităţii Turulung, jud. Satu Mare, un autoturism marca Volkswagen Passat, înmatriculat în Ungaria şi condus de cetăţeanul român Sergiu S., în vârstă de 24 de ani. Din primele verificări asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit mai multe spaţii special amenajate în uşi, rezervor, pod pedalier, bare faţă şi spate, în care a putut fi observată o cantitate mare de ţigări, fapt pentru care şoferul a fost condus, împreună cu autoturismul, la sediul poliţiei de frontieră pentru continuarea cercetărilor. În urma controlului amănunţit, în spaţiile special amenajate au fost descoperite 5.790 de pachete cu ţigări de diferite mărci, de provenienţă ucraineană, a căror valoare se ridică la suma de 67.700 lei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limitele prevăzute de lege, cunoscând că acestea provin din contrabandă. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoturismul, în valoare de 6.000 lei, folosit la activitatea infracţională, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

• Tot sâmbătă, 17 februarie a.c., în jurul orei 23, un echipaj mobil al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului PF Vişeu de Sus, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a oprit în trafic, pentru control, pe raza localităţii de frontieră Vişeu de Jos, un autoturism marca Opel, în care se aflau două persoane de sex feminin, Maria L. de 20 de ani şi Ileana D. de 21 de ani, ambele domiciliate pe raza judeţului Maramureş. La controlul efectuat asupra maşinii, lucrătorii PF au descoperit, în portbagaj, două colete cu ţigări, motiv pentru care persoanele în cauză, împreună cu autoturismul, au fost duse la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii coletelor, s-a constatat că acestea conţin cantitatea de 1.178 de pachete cu ţigări, de diferite mărci, de provenienţă ucraineană. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă. De asemenea, întreaga cantitate de ţigări, în valoare de 13.700 lei, a fost ridicată în vederea confiscării.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al PF Maramureş – I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei, pe timpul executării unei misiuni specifice, au depistat, în localitatea Bârsana, un autoturism abandonat în care se aflau mai multe colete cu ţigări. S-a luat măsura ducerii autoturismului cu ţigări la sediul poliţiei de frontieră, unde în urma inventarierii baxurilor s-a constatat că acestea conţin 5.500 de pachete cu ţigări, de diferite mărci, de provenienţă ucraineană. Ţigările, în valoare de 64.350 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar în continuare se fac verificări pentru identificarea persoanelor implicate şi a documentării întregii activităţi infracţionale.

Poliţiştii de frontieră de la Sectorul PF Valea Vişeului au descoperit, abandonate în apropierea frontierei de stat, 2.930 de pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană. Ţigările, în valoare de 34.200 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar în continuare se efectuează cercetări pentru identificarea persoanelor implicate şi a documentării întregii activităţi infracţionale.