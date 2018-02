Honda Civic – coşmarul japonez!

Anul 2018. Mă plimb spre mall şi ce văd pe stradă? O Honda Civic albastră! Ca pasionat de maşini, mă întorc grăbit spre casă, direct spre internet, şi caut informaţii, îmi sacrific somnul până la ora 24:00, pentru a afla cât mai multe detalii despre această maşină nouă. Intru mai întâi pe site-ul celor de la Honda, pentru a afla cum îşi promovează aceştia produsul. Observ că inginerii corporaţiei japoneze se laudă cu aspectul creaţiei lor. La exterior, prezintă caracteristici pe care nu le poţi vedea la alte automobile. Într-adevăr, în comparaţie cu Volkswagen Passat, Jetta, CC, Passat CC, Audi A5, S5 sau RS5 – faimoase modele germane – e ceva deosebit. Mă declar mulţumit de subiectivismul neexagerat al acestora. Dacă eşti bun în domeniul tău, foarte bine, nu te subaprecia. La interior, văd o descriere generală în acelaşi stil. Îmi amintisem interiorul unui Passat, în timp ce vedeam interiorul acestei capodopere japoneze. Interiorul maşinii germane e pal pe lângă Honda. Deci din nou, oamenii nu se laudă degeaba. Urmează tehnologia. Ca orice altă companie, aceştia îşi expun minunăţiile. De zeci de ani, maşinile japoneze se lăudau cu fiabilitatea, siguranţa nefiind punct forte. Acum, văd că acest lucru se schimbă la generaţia 2016. Ca la orice maşină germană, cea japoneză are direcţie asistată, frânare automată în caz de coliziune, menţine distanţa normală faţă de alt vehicul. Mai are un pic şi ajunge la siguranţa Volvoului XC-90! Deci lux are, fiabilitate are, deoarece japonezii întotdeauna folosesc materiale de calitate, şi are acum şi siguranţă. Ce mai lipseşte? Motorul, preţul şi consumul de carburant. Ah, consumul! Pentru consum nu trebuie să ne facem prea multe griji, căci cele două motoare, da, aţi citit bine, două motoare, spre deosebire de modelele trecute, cei doi monstruleţi fac împreună … 311 cai putere, conform Top Gear, adică mai mult decât un Audi A5, care produce sub 300 de cai. Şi culmea, amândouă motoarele sunt de doar 1,0 şi 1,5 litri.

Preţul acestei inginerii moderne nipone este sub 20.000 de euro, în timp ce orice model german pomenit mai sus se găseşte de la 38.000 de euro în sus.

Darius DANCIU, Baia Mare