Aleşii locali din Cavnic şi-au adoptat bugetul pe 2018

Consiliul Local al Cavnicului şi-a aprobat bugetul pe 2018, în şedinţa desfăşurată la finele săptămânii tocmai încheiate. Cu toate că sumele avute la dispoziţie şi în acest an nu sunt mari, comparativ cu alte oraşe, spre exemplu, consilierii au alocat la capitolul dezvoltare aproape 1,3 milioane de lei: „Doresc să informez cetăţenii că în urma şedinţei Consiliului Local Cavnic de vineri, a fost adoptat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. Am reuşit să asigurăm în primul rând buna funcţionare a oraşului, prin alocarea sumelor necesare capitolului bugetar destinat funcţionării. Am asigurat în întregime sumele solicitate de către instituţiile subordonate, în vederea unei bune funcţionări ale acestora pentru anul în curs. La capitolul destinat investiţiilor, am reuşit să asigurăm o sumă de circa 1.290.000 lei”, a spus Vladimir Petruţ, primarul din Cavnic. La acest capitol al investiţiilor au fost alocate, în principal, fonduri pentru reabilitarea centrului civic al oraşului – 300.000 lei, izolarea termică a blocurilor – 150.000 lei, reparaţii străzi în oraş – 100.000 lei.