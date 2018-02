Comuna Groşii Ţibleşului a devenit „Codlea” florilor din Ţara Lăpuşului

Vineri, 16 februarie 2018, în pitoreasca aşezare rurală de sub Muntele Ţibleş – comuna Groşii Ţibleşului – am intrat în casa şi gospodăria soţilor Laurean Virgiliu Pop şi Simona. Familia Pop cultivă şi îngrijeşte în grădina de lîngă casa lor, precum şi în solar, flori din diferite soiuri. Mii de flori de grădină şi pentru balcoane: muşcate curgătoare cu frunze ascuţite, petunii, salvii, crăiţe, begonii, gazanii, sub formă de floarea-soarelui, crizanteme etc. Apoi, în ghivece cu pămînt adus din pădure, se dezvoltă peste 25.000 de ră­sa­duri de flori. Simona Pop ne-a spus: „Această îndeletnicire „colorată” şi plăcut mirositoare o practicăm de peste 10 ani. Afacerea este rentabilă. Florile le vindem de acasă de la noi şi în Piaţa agroalimentară „Izvoarele” din Baia Mare”, dar şi în alte pieţe din ţară.