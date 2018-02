Tăuţii Măgherăuş, oraşul cu cea mai mare dinamică în construcţii!

Situat la limita cu Baia Mare, oraşul Tăuţii Măgherăuş este într-o continuă dezvoltare în ultimii ani. Atât populaţia, cât şi numărul construcţiilor noi, sporeşte pe zi ce trece. Concret, doar anul trecut s-au finalizat 350 de case rezidenţiale, trendul menţinându-se, mai mult ca sigur, şi în acest an.

Şi agenţii economici cumpără terenuri în zonă, construind mai apoi fabrici, lucru ce sporeşte substanţial bugetul primăriei în acest an. Anton Ardelean, primarul oraşului, explică: „Am avut o creştere mare la autorizaţiile pentru case. Astfel, am eliberat 350 de autorizaţii noi, care sunt deja case recepţionate. Deci suntem primăria cu cea mai mare dinamică în construcţii din judeţ, lucru confirmat de Inspectoratul de stat în construcţii. Noi am concesionat peste 1.000 de parcele, în zona rezidenţială. Concluzia este că se construieşte la greu în oraşul nostru. Eu sunt bucuros pentru acest lucru, deoarece apărând case noi, asta înseamnă taxe şi impozite multe la bugetul local. În plus de asta mai avem şi construcţii făcute de agenţii economici noi care vin pe raza administrativ-teritorială a noastră, cărora le-am vândut teren. Datorită acestor factori oraşul a crescut de la ultimul recensământ cu peste 800 de persoane. Avem şi Serviciu de evidenţă a persoanei, aşa că locuitorii noi vin la primărie să-şi facă buletinul pe Tăuţi”.