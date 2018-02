Elev şincaist, calificat la Olimpiada Internaţională de Astronomie

• cel mai tânăr component al lotului României •

Traian Rareş Tuş, elev în clasa a VII-a A a Colegiului Naţional “Gheorghe Şincai” din Baia Mare, s-a calificat la Olimpiada Internaţională de Astronomie. Acesta a participat în premieră, în perioada 2-5 februarie, la Olimpiada Naţională de Astronomie şi Astrofizică, găzduită la Gura Humorului (Suceava).

“Concursul a fost organizat pe două secţiuni, junior şi seniori. Secţiunea juniori, la care am concurat şi eu, este deschisă participanţilor sub 15 ani. În competiţie au fost înscrişi 138 elevi din 29 de judeţe. Condiţiile de cazare şi masă oferite participanţilor au fost deosebite (…) Olimpiada s-a desfăşurat sâmbătă, 3 februarie, şi a avut două probe: proba teoretică (de 3 ore), urmată de proba observaţională (de 30 de minute). La Olimpiadă, am obţinut prima menţiune a MEN şi medalia de aur din partea Societăţii Române de Fizică. Duminică, 4 februarie, concurenţii au susţinut proba de baraj, pe durata a trei ore (…) În perioada 6-8 februarie, au urmat trei zile de testări (teoretice, observaţionale şi de analiză de date) cu durata de până la patru ore fiecare. La sfârşitul săptămânii, s-au anunţat rezultatele finale şi componenţa lotului restrâns al României pentru participarea la cea de-a XXIII-a Olimpiadă Internaţională de Astronomie”, a declarat Traian Rareş Tuş. Olimpiada Internaţională va avea loc în luna octombrie a acestui an, în Italia (Roma). “Am primit cu bucurie vestea că m-am clasat între primii trei juniori care vor reprezenta ţara noastră la cea mai importantă competiţie astronomică internaţională a anului 2018. Bucuria a fost şi mai mare atunci când am aflat că sunt şi cel mai tânăr component al lotului României”, a adăugat elevul şincaist. Pentru a ajunge la acest rezultat remarcabil, Traian Rareş s-a pregătit la Centrul de Excelenţă al Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, sub îndrumarea pasionatului mentor al „astronauţilor” maramureşeni, profesorul Lucian Stoian.