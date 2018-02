Omagiu limbii materne • Deputatul Duruş, donaţie de carte pentru elevii din Apşa de Mijloc

Deputatul USR de Maramureş Vlad Emanuel Duruş a făcut o donaţie de carte către Şcoala din Apşa de Mijloc, localitate din dreapta Tisei. Acestea au ajuns la destinaţie cu sprijinul lui Mihai Cosma (foto), băimăreanul care se implică foarte mult în promovarea limbii şi culturii române în acea zonă.

„Nu există nimic mai de preţ decât graiul matern, întrucât prin acesta respirăm întreaga istorie a neamului, aspiraţiile, visele, trăirile, durerea şi bucuria. În limba maternă ne găsim trecutul şi ne exprimăm viitorul. Vreau să-i mulţumesc domnului Mihai Cosma (foto), cel care, prin eforturi proprii, organizează an de an diverse manifestări cu caracter românesc în dreapta Tisei. La o parte dintre acestea am fost invitat, fiind impresionat de felul în care se simte româneşte în acele comunităţi. Pentru că nevoia de carte este mare în şcolile din dreapta Tisei voi porni o campanie de strângere de carte, care va fi donată unităţilor de învâţământ. Campania va avea sloganul „Donează o carte pentru neamul tău de departe”. Îi invit pe colegii parlamentari să se înscrie cu câte o carte în această campanie”, a declarat deputatul USR, Vlad Emanuel Duruş.

Cărţile vor fi împărţite, ca premiu, elevilor care au participat azi la concursul care marchează „Ziua internaţională a limbii materne”. Copiii vor recita poezii din autori români sau vor cânta piese care au la bază versuri scrise de aceştia. Şcoala românească din Apşa de Mijloc aniversează 240 de ani de existenţă, fiind prima şcoală cu predare în limba română din dreapta Tisei. Comunitatea este formată în proporţie de 95% din români. La Şcoala din Apşa de Mijloc, care are clasele I-XI, învaţă peste 700 de copii de români.

Ziua internaţională a limbii materne se sărbătoreşte în fiecare an începând din februarie 2000. Sărbătoarea a fost stabilită de UNESCO în noiembrie 1999 pentru a promova diversitatea cultural-lingvistică şi multilingvismul. Data de 21 februarie semnifică ziua din 1952 în care studenţii care demonstrau pentru recunoaşterea limbii lor materne, bangali, ca limbă naţională a Pakistanului, au fost ucişi de poliţie la Dhaka, astăzi devenită capitala Bangladesh-ului.

