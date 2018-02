La Ulmeni, reîncep lucrările la podul peste Someş

Lucrările la construcţia noului pod peste râul Someş din dreptul oraşului Ulmeni au fost oprite pe perioada iernii. Totuşi, acestea se vor relua zilele viitoare, când temperaturile vor mai creşte. Gradul de execuţie a investiţiei este de aproape 80%. Atât constructorul, cât şi primarul localităţii, au dat asigurări că podul va fi inaugurat în acest an.

Cea mai mare parte de lucrări rămase de executat sunt legate de sudură, care nu se poate realiza decât peste o anumită temperatură, aşa că firma constructoare aşteaptă o vreme prielnică. Lucian Morar, primarul din Ulmeni, a precizat: „Podul peste Someş sperăm să se termine în acest an. Din păcate, când s-a semnat contractul, Ministerul Dezvoltării ne-a limitat valoarea investiţiei. Dacă o să faceţi o comparaţie a valorii de execuţie a podului de la Ulmeni, aceasta este exact cu 50% mai mică decât a fost licitată o lucrare similară, spre exemplu, la Seini. Deci executantul nostru se confruntă cu probleme legate de a nu pierde în această lucrare. Nici condiţiile meteo nu ne ajută, restricţionându-ne activitatea. Foarte multe din lucrările ce au mai rămas de făcut sunt legate de sudură. Acestea au nevoie de condiţii meteo mai prielnice, în sensul că nu se pot executa pe temperaturi scăzute, negative. Sperăm totuşi ca în cel mai scurt timp să vină vreme bună pentru a relua lucrările şi să finalizăm acest obiectiv în 2018, care este foarte important pentru Ulmeni şi zona înconjurătoare. Gradul de realizare a investiţiei este cuprins între 70 – 80%, ca şi componente, execuţie, doar că aceste operaţiuni de sudură, care sunt foarte multe şi complexe, merg destul de încet. Dacă po­dul se va inaugura, va fi un mare câştig din punct de vedere economic şi nu doar pentru noi, ci şi pentru întreaga zonă Codru, una mai săracă a judeţului. Vizată este şi zona Chioar, având în vedere că poate se va finaliza şi depozitul ecologic de la Sârbi-Fărcaşa”.

Din 15 martie se trece la montarea structurii metalice peste Someş

Reprezentantul firmei constructoare ne-a explicat că odată cu venirea temperaturilor mai ridicate se va trece la realizarea sudurilor rămase de executat, dar şi la montarea efectivă a structurii metalice peste apă: „Mai avem de sudat două tronsoane şi de pus arcul, după care vine montată structura metalică peste Someş. Urmează apoi turnarea asfaltului. Partea de viaduct este făcută. Dacă timpul ne ajută, din 15 martie începem din nou lucrul pentru a-l finaliza în acest an. Podul va fi gata cel târziu până la sfârşitul lunii august. Atunci este termenul. Avem toate materialele, aşa că de cum ne permite vremea începem la montatul părţii ce vine peste Someş, după care vom face şi partea de trotuar pietonal, care e din tablă. Dar nici nu se pune problema să nu terminăm în acest an. Cu plăţile suntem în grafic, ce am lucrat ni s-a plătit. Dacă timpul este bun, mai avem de făcut şi devierea traseului ca să nu blocăm accesul maşinilor la po­dul plutitor, aşa că vom face accesul în altă parte, ca să putem lucra la rampe, de săptămâna viitoare. Am trimis deja utilajele pentru a face devierea pe un drum provizoriu, să nu blocăm nici accesul oamenilor care trec Someşul cu podul plutitor. Se anunţă totuşi ceva îngheţ pe final de săptămână, dar cred că de săptămâna viitoare începem la terasamente şi apoi cu celelalte lucrări de montaj din martie, numai să ne permită vremea”, a spus Ioan Băbuţ, executantul lucrării. Dacă podul va fi terminat, acesta va lega Ulmeniul şi zona Co­dru de Chioar, scurtând traseul şoferilor cu mulţi kilometri. În prezent aceştia sunt obligaţi să meargă pe la Ardusat dacă vor să treacă Someşul, adică să facă un ocol bun, sau să folosească podul plutitor, contra cost, bineînţeles!