Agenda zilei…

Atelierul de ghiocei

Azi, 24 februarie, între orele 10-13, la Ludoteca Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare va avea loc Atelierul de Ghiocei. Dacă vrei să oferi cuiva drag un mărţişor special, făcut cu mâinile tale, dacă ai timp şi poftă de meşterit, poţi să petreci o dimineaţă cu folos, alături de meşteri şi voluntari care te vor învăţa să lucrezi, cu migală, în tehnici diverse, ghiocei de tot felul.

Atelierul este organizat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, Bastionul Măcelarilor, în colaborate cu Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare. Participarea este gratuită.

(o.m.)

Dragobete cu Skank

Astăzi, 24 Februarie, o zi specială în care este sărbătorit Dragobetele, sunteţi invitaţi la un super concert semnat One Way Band în club SKA. After party-ul va fi pe beat-urile Dj-ilor: Motiv şi Alex Simori. Pe lângă toate acestea, TNL Baia Mare a pregătit mai multe surprize. (c.t.)

Expoziţie de ceramică cu vânzare

Astăzi, 24 februarie, între orele 8-14, are loc cea de-a doua ediţie specială a expoziţiei de ceramică cu vânzare organizată de Faimar Baia Mare. Evenimentul are loc la sediul firmei din str. Oborului 1 (intrare din str. Sudului) şi este dedicat Zilei de Dragobete. (m.s.)