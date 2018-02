Bursa locurilor de muncă pentru femei

Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM) se pregătesc pentru bursele locurilor de muncă din acest an. Primul eveniment de acest gen va fi dedicat femeilor şi va avea loc în luna martie. Apoi, în aprilie va fi organizată bursa generală a locurilor de muncă. În acelaşi timp, în funcţie de solicitările agenţilor economici, oficialii AJOFM vor pune la cale mini burse. Responsabilii AJOFM au mai arătat că sunt îngrijoraţi de numărul celor interesaţi să-şi găsească un loc de muncă. De la an la an se constată un deficit de forţă de muncă. Deşi agenţii economici vin cu o ofertă variată, posturile puse la dispoziţia şomerilor rămân de foarte multe ori neocupate. „Se înregistrează un deficit forţă de muncă la nivel naţional, dar şi regional. După bursele locurilor de muncă de anul trecut am observat un deficit de forţă de muncă. Şomerii se interesează de acele locuri de muncă, îşi depun CV-urile, dar ulterior nu merg la interviurile cu angajatorii. Unii preferă să se angajeze în oraşele mari. Cei care sunt absolvenţi de facultăţi în marile centre universitare preferă să rămână în localitatea unde au studiat. Probabil că nu e suficient de atractiv salariul oferit de angajator. Şi atunci preferă să mai studieze, să analizeze piaţa şi se decid mai greu”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJOFM Maramureş, Ştefania Donca.