Deputat Viorica Cherecheş: Calitatea actului educaţional, o problemă actuală

Deputatul liberal de Maramureş, dr. Viorica Cherecheş îi cere ministrului Educaţiei Naţionale să explice numărul mare de suplinitori din învăţământ.

„Vă semnalez o problemă a sistemului de învăţământ valabilă la nivel naţional care mi-a fost adusă la cunoştinţă de către părinţii din Maramureş, judeţul pe care îl reprezint în Parlament. Din păcate, în grădiniţe, şcoli şi licee şi-au găsit locul din ce în ce mai multe persoane care nu au nimic de-a face cu educaţia şi care nu sunt calificate pentru a desfăşura actul educaţional. Mai grav este că dascălii cu pregătire de specialitate şi care îşi doresc să profeseze nu pot să-şi ocupe un loc de muncă stabil”, spune dr. Viorica Cherecheş.

În întrebarea adresată ministrului, deputatul de Maramureş explică mecanismul prin care dascălii sunt forţaţi de lacunele din legislaţie să aleagă compromisul.

„Situaţia este una paradoxală. Profesori care au chemare sunt obligaţi de Lege să fie ani la rând suplinitori şi să fie remuneraţi cu bani de nimic deoarece nu sunt titulari pe acel post. Nu se pot titulariza deoarece posturile sunt ocupate de către alţi profesori care preferă să se detaşeze „în interesul învăţământului” pe alte locuri „mai comode” şi mai apropiate de casă.

Se ajunge astfel la situaţii în care profesori calificaţi ies la pensie după zeci de ani de profesat pe o poziţie de suplinitor sau şi mai grav, profesori care predau cu totul alte materii decât cele pentru care s-au pregătit”, a mai adăugat Viorica Cherecheş.

Problemele din învăţământ se perpetuează de la an la an ca o consecinţă a neimplicării şi a unui şir de miniştri care nu au corectat deficienţele grave semnalate de nenumărate ori.

Nici legislaţia nu este una prietenoasă pentru dascălii aflaţi la început de drum care rămân fără perspective tocmai din cauza vidului legislativ.

„Ne plângem de calitatea actului educaţional, dar nu ţinem cont de problemele din învăţământ, probleme care pornesc chiar din ciclul preşcolar.

Pentru că nu sunt plătiţi suficient, dascălii aleg să plece fie în alte domenii, fie în străinătate. Nu renunţă însă la catedre, blocând astfel totul pentru că legislaţia le permite să ţină posturile rezervate.

Şi mai grav este la liceele de elită de unde profesorii au fost detaşaţi ca inspectori şcolari. Ei sunt înlocuiţi temporar fie de alţi dascăli, fie chiar de suplinitori.

În fiecare an, în vacanţa de vară se dau examene şi se repartizează suplinitorii, înainte de debutul anului şcolar. Aşa se ajunge la situaţii în care profesorii calificaţi rămân fără catedre deoarece nu sunt suficiente ore în şcoală în timp ce suplinitorii iau materii la plata cu ora”, a subliniat deputatul.

Viorica Cherecheş a menţionat în întrebarea trimisă pe adresa Ministerului Educaţiei Naţionale că doreşte să afle numărul exact al suplinitorilor din învăţământul românesc şi cum are de gând ministrul să remedieze problema.