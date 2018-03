Acad. Alexandru Surdu – Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş

Marţi, 27 februarie 2018, în sala ”Bogdan Vodă” a Consiliului Judeţean Maramureş, preşedintele Gabriel Zetea i-a decernat academicianului Alexandru Surdu titlul de ”Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş”. Proiectul de hotărâre, supus votului plenului CJ, a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Academicianul Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române, director al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, este o personalitate marcantă a spiritualităţii româneşti şi europene. A publicat două lucrări despre Maramureş: „A sufletului românesc cinstire” şi „La porţile împărăţiei”. Este cetăţean de onoare al comunei Giuleşti şi al oraşului Săliştea de Sus, iar în anul 2017 i-a fost acordat titlul de Ambasador al Maramureşului. A participat la multe manifestări culturale şi ştiinţifice organizate în Maramureş (Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Ieud, Dragomireşti, Rohia). Despre personalitatea, opera şi activitatea academicianului Alexandru Surdu, au vorbit consilierii judeţeni Teodor Ardelean şi Gheor­ghe Mihai Bârlea.

Mesaje de admiraţie

Prefectul judeţului Maramureş, Vasile Moldovan, a arătat că acad. Alexandru Surdu este o personalitate marcantă a culturii române, cu o carieră strălucită în domeniu. Preasfinţia Sa Iustin, Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, a avut cuvinte de laudă la adresa academicianului Alexandru Surdu. „În numele Bisericii, mulţumim administraţiei judeţene, deoarece Biserica Română şi Academia Română sunt pilonii identitari ai poporului român. Biserica şi Academia sunt două instituţii care au grijă să stea de veghe”, a arătat episcopul.

Laudatio a fost prezentat de profesorul universitar dr. Petru Dunca, de la Centrul Universitar Nord Baia Mare, dat fiind faptul că propunerea de acordare a acestui titlu a venit din partea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. ”Pentru mine este o mare onoare să vorbesc despre această impresionantă personalitate a neamului românesc. Academicianului Alexandru Surdu i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare, în anul 2008. Excelenţa Sa a susţinut constant înfiinţarea Şcolii Doctorale în domeniul Filosofiei şi dezvoltarea acesteia în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, care în acest an împlineşte 11 ani de existenţă. Foarte numeroase sunt ideile, oamenii, spaţiile româneşti care definesc gândirea şi opera sa, faptele conferindu-i o importanţă covârşitoare. El vine, prin gândirea şi sufletul său, în spiritul marilor filosofi interbelici, fiind un spirit unic, singular, exemplar în esenţa spiritualităţii româneşti, alături de Lucian Blaga, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade. În domeniul Filosofiei, continuă linia de gândire a lui Lucian Blaga, Ion Petrovici şi Constantin Noica, fiind autorul a zeci de lucrări de filosofie, a numeroase traduceri, a sute de studii din domeniul filosofiei, antropologiei culturale şi ştiinţelor umaniste”, a arătat profesorul univ. dr. Petru Dunca.

Mulţumire

Academicianul Alexandru Surdu i-a numit pe maramureşeni „marmaţieni”, arătându-se încântat de ti­tlul de Cetăţean de Onoare. Vicepreşedintele Academiei Române a amintit de manifestările de suflet la care a participat de-a lungul timpului, la mănăstirea Sfânta Ana din Rohia.

”Am auzit prima dată despre Maramureş şi despre Mănăstirea „Sfânta Ana” de la Constantin Noica, cel care a fost un prieten al lui Nicolae Steinhardt. Am încercat să fac lucruri frumoase pentru marmaţieni şi pentru Maramureş, am reuşit să dau egida Academiei Române la cinci institute de cercetări din Maramureş: două din Baia Mare şi celelalte din Giuleşti, Dragomireşti şi Săliştea de Sus. Am încercat prin acestea şi participând activ la simpozioanele care s-au făcut, să ridicăm ştacheta unora dintre cele mai frumoase obiceiuri care se petrec în Maramureş. Aici trăiesc oameni frumoşi, cu obiceiuri speciale şi haine deosebite. Parcă românii din celelalte zone nu sunt atât de frumoşi ca marmaţienii, pe care îi iubesc cel mai mult pentru că au tradiţiile cele mai frumoase şi bisericile cu turlele cele mai înalte. Iar aceste turle nu sunt făcute să ajungă la Dumnezeu, ci sunt făcute să ajungă îngerii la noi, să coboare pe străzile Marmaţiei în fiecare duminică. Am participat la nişte manifestări cu totul deosebite în incinta unei biserici din Ieud, unde au fost zeci de participanţi care au vorbit despre Codicele de la Ieud, manuscris care se găseşte la Biblioteca Academiei Române şi pe care, personal, l-am văzut. Am întâlnit nu doar oameni frumoşi, ci şi oameni înţelepţi. Aici oamenii gândesc altfel, mai frumos decât alţi oameni pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului în diverse zone ale ţării. Cel mai frumos lucru este pacea şi liniştea, iar aici trăiţi pe nişte meleaguri de poveste, aveţi îmbrăcămintea frumoasă, aveţi minţile frumoase, iar voi sunteţi cei mai frumoşi dintre români şi pot să o spun pentru că acum sunt marmaţian”, a conchis academicianul Alexandru Surdu, vicepreşedintele Academiei Române. În final, a subliniat faptul că cel mai frumos lucru pe care l-a făcut în Maramureş este ”Asociaţia Bogdan Dragoş a urmaşilor nobilimii maramureşene”, unică în ţară.

Au urmat şi alte mesaje de suflet, care au subliniat activitatea academicianului Alexandru Surdu, transmise de consilierii judeţeni şi de conducerea Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Evenimentul a fost o reuşită, iar în sala Consiliului Judeţean Maramureş, devenită neîncăpătoare, aplauzele s-au ţinut lanţ după fiecare intervenţie a vorbitorilor. (A.B.M.)