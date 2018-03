Deputat Viorica Cherecheş: “Trebuie să le dăm o şansă tinerilor noştri, trebuie să-i educăm şi pentru viaţă, nu numai să-i creştem”

Deputatul liberal de Maramureş, dr. Viorica Cherecheş pledează pentru şansa tinerilor. Generaţia tânără ar trebui să pornească în viaţă cu valori solide primite sau transmise de la bunici şi părinţi.

Într-o declaraţie politică din plenul Camerei Deputaţilor, medicul le-a vorbit colegilor despre realitatea zilelor noastre şi despre inversarea scării valorilor pentru generaţia tânără. Transmiterea acestor valori ar trebui să pornească din familie şi de la şcoală, locul unde copiii îşi formează personalitatea şi de unde iau startul în viaţă.

“Asistăm la un conflict între generaţii, la o „eman­­cipare” a tinerilor care iau viaţa în piept de la vârste tot mai fragede. Vedem fete de numai 11 sau 12 ani care devin mame sau tineri care la 16 sau 17 ani au o atitudine sfidătoare pentru tot ce înseamnă reguli de conduită sau bun-simţ.

Pe stradă, la cumpărături sau în spaţiile publice, suntem martorii unor comportamente la tineri care ne determină să luăm măsuri. S-a ajuns la această situaţie din mai multe cauze: părinţi prea ocupaţi, dascăli plictisiţi sau depăşiţi de situaţie, bunici care îşi răsfaţă prea mult nepoţii. Am ajuns în situaţia în care creştem copii, dar nu-i educăm pentru viaţă.

Orele de dirigenţie în care dirigintele – cel care ar trebui să fie un al doilea părinte – le vorbea elevilor despre regulile de etichetă la masă sau în societate, le arăta cum se calcă o cămaşă sau se împachetează corect o pereche de pantaloni – sunt acum doar o amintire.

Din păcate, am aflat de la părinţi că orele de dirigenţie s-au transformat în ore de limba română, matematică sau orice altă materie, în funcţie de specialitatea dirigintelui”, a spus Viorica Cherecheş.

Deşi în şcoli o parte dintre profesori îşi fac datoria exemplar, tot ce transmit ei se poate pierde sub influenţa factorilor externi şi a exemplului negativ dat de părinţii prea ocupaţi. Cu toate acestea, eforturile nu trebuie stopate deoarece tinerii îi iau ca prime modele în viaţă pe dascăli.

„Probabil că dascălii au obosit să tot repete nişte reguli de bun-simţ de care ţine cont tot mai puţină lume, mai ales că efortul lor probabil că nu este dublat şi de munca părinţilor.

Tânăra generaţie este preocupată de mânuirea gadgeturilor sau în alegerea mărimii perfecte la haine sau pantofi, dar nu cunoaşte regulile elementare de conduită.

Trebuie să evoluăm şi să ne adaptăm la toate schimbările cu care suntem asaltaţi zilnic din toate părţile, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să uităm de buna-cuviinţă şi de lucrurile elementare pe care trebuie să le ştie oricine în viaţă, începând de la „te rog” şi „mulţumesc”.

Trebuie să le dăm o şansă tinerilor noştri, generaţiilor care vin după noi, să le inoculăm câteva reguli simple, trebuie să-i educăm şi pentru viaţă, nu numai să-i creştem”, a concluzionat Viorica Cherecheş, deputat liberal de Maramureş.

Anca Miklos