10 pentru folclor – Artista Măriuca Verdeş aduce folclorul în şcoli

Artista Măriuca Verdeş, iniţiatoarea Asociaţiei Călineştenii Ţării Maramureşului şi a Şcolii Rădăcinilor Străbune, are în plan să aducă folclorul în şcoli. Recent, Măriuca a participat la un eveniment desfăşurat în ţinutul încărcat de tradiţii al Bucovinei. Proiectul intitulat „10 pentru folclor” a ajuns la ediţia a treia, iar în acest an a reunit peste o sută de artişti populari din judeţul Suceava şi nu numai. Invitaţii speciali ai manifestărilor culturale din acest an au fost Măriuca Verdeş şi Călineştenii Ţării Maramureşului care au străbătut câteva din satele sucevene unde au pledat în favoarea promovării folclorului în şcoli.

Folclorul, studiat ca materie opţională

Coordonatoarea proiectului ”10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, afirmă că de la an la an „echipa creşte frumos şi tot mai mulţi artişti doresc să ne sprijine cauza”. Până acum, în urma derulării proiectului, folclorul a ajuns să se studieze în peste 150 de şcoli din Suceava, iar numărul lor va creşte cu siguranţă în urma manifestărilor din luna februarie. „Au fost zece întâlniri spectacol. Călineştenii Ţării Maramureşului au fost oaspeţii noştri de onoare. Aproape 100 de artişti au participat gratuit la aceste întâlniri-spectacol pentru a promova introducerea folclorului ca obiect de studiu opţional în şcolile din judeţ. Am ales să desfăşurăm întâlnirile în această perioadă deoarece în februarie-martie, la nivelul şcolilor, se fac propunerile pentru opţionale. Practic, diriginţii, profesorii sunt cei care propun o listă de opţionale, iar părinţii le aleg pe cele mai potrivite pentru copiii lor. Noi am făcut aceste întâlniri-spectacol în ideea de a promova la o scară cât mai largă introducerea folclorului. Suntem la a treia ediţie, Avem în judeţul Suceava peste 150 de şcoli care au introdus opţionalul de folclor şi credem că rezultatele vor fi cel puţin la fel de bune în acest an ca şi în anii precedenţi”, precizează Mihaela Bârsan. Câte unităţi de învăţământ s-au alăturat proiectului se va şti în luna octombrie. Mai exact, în 5 octombrie va fi organizat un spectacol unde vor fi anunţate rezultatele.

„Măcar la şcoală să înveţe despre tradiţii”

Mihaela Bârsan mai declară că e necesar ca micuţii să înveţe despre originile lor şi să-şi cunoască tradiţiile, altfel acestea se vor pierde în timp. „Am luat oameni de succes din acest domeniu şi am considerat că este necesar să facem ceva mai mult, deoarece şi la sate s-au denaturat, s-au pierdut aceste tradiţii. Ori copiii nu prea mai au contact cu folclorul. Dacă nu văd acele baluri, hore care aveau loc odinioară, măcar la şcoală, într-o oră pe săptămână, copiii să-şi facă o idee despre originile lor, despre tradiţiile înaintaşilor lor. Noi le-am dat posibilitatea să aleagă ceea ce consideră că e potrivit pentru ei. Noi nu ne-am propus să-i facem artişti pe toţi copiii, aşa că se poate foarte bine ca un profesor de limba română să le predea regionalisme, basme, legende. Un profesor de educaţie tehnologică poate foarte bine să-i înveţe meşteşugurile, gastronomia tradiţională”, a conchis Mihaela Bârsan.

Caravana „10 pentru folclor” în Maramureş

La rândul său, Măriuca Verdeş spune că şi-a dorit demult să reuşească introducerea studierii folclorului în unităţile de învăţământ din judeţ. Ideea ei nu s-a concretizat până acum, dar artista speră să-i convingă pe dascăli că elevii trebuie să studieze folclorul. „Copiii vor putea învăţa despre portul autentic, despre dansurile populare, meşteşuguri, despre tradiţiile zonei”, spune Măriuca Verdeş. Maramureşeanca recunoaşte că a fost impulsionată să nu renunţe la dorinţa ei de a se studia folclorul în şcoli după ce a văzut că sucevenii au reuşit acest lucru. De altfel, artista şi-a propus să aducă în această lună, în Maramureş, caravana „10 pentru folclor” pentru a-i influenţa pe cei de la sate şi pentru a-i determina să predea folclorul ca materie opţională.