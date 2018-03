Dr. Vasile Pop a fost numit manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare

Începând cu data de 1 martie 2018, managementul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a fost preluat de doctorul Vasile Pop, directorul medical al unităţii spitaliceşti, după ce fostul manager, ec. Sorina Pintea, actual ministru al Sănătăţii, şi-a suspendat contractul de management, începând cu data de 28 februarie.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea a emis o dispoziţie care arată că dr.Vasile Pop se numeşte în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, până la revenirea titularului pe post.

Dr. Vasile Pop: „ Am convingerea că, indiferent de greutăţi, ministrul ne va sprijini şi va fi alături de noi. Mi-am propus să duc la bun sfârşit proiectul cu radioterapia, care a avansat foarte mult şi care reprezintă o investiţie de peste 7 milioane de euro, bani obţinuţi ca finanţare de la Banca Mondială. Totodată, vom continua achiziţionarea de aparate medicale performante, pentru a veni în sprijinul tuturor bolnavilor care apelează serviciile noastre medicale. Dat fiind faptul că, salarizarea personalului medical a crescut de la 1 martie, sper ca toţi colegii mei să contribuie, alături de mine, la îmbunătăţirea actului medical.

Consiliul Judeţean va fi în continuare alături de sistemul medical

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, care a şi semnat dispoziţia de numire în funcţia de manager interimar pentru dr. Vasile Pop, a dorit să transmită felicitările sale ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, pentru toate proiectele extraordinare care s-au derulat la Spitalul Judeţean din Baia Mare, sub mandatul ei: „Îi mulţumesc Sorinei Pintea pentru tot ce a făcut pentru ca Maramureşul să ajungă în topul celor mai bine clasate judeţe în ceea ce priveşte condiţiile medicale oferite pacienţilor, pentru implicarea şi devotamentul de care a dat mereu dovadă ca manager al Spitalului Judeţean şi pentru buna colaborare pe care am avut-o în tot acest timp.