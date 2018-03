Extinderea canalizării, blocată la Gârdani!

Comuna Gârdani a depus un proiect de extindere a reţelei de canalizare pe noul PNDL. Din păcate, acesta nu a intrat la finanţare, din lipsă de fonduri. În schimb, marele proiect „Drumul Nordului” a primit deja finanţare. Problema este că acest drum trece şi prin Gârdani, iar dacă se reabilitează înaintea canalizării, oamenii pot să-şi ia adio de la canalizare ani buni de acum înainte.

Administraţia locală a primit finanţare, în schimb, pentru un alt proiect, de aducţiune a apei, dar care nu este la fel de important precum cel de canalizare. Gheorghe Tătăran, primarul comunei, ne-a explicat: „Am depus două solicitări de finanţare pe PNDL 2, Suplimentare aducţiune alimentare cu apă şi Extindere canalizare, dar nu am primit bani decât pentru apă. Canalizarea a rămas fără finanţare. Am avut discuţii şi întâlniri cu preşedintele CJ, cu domnul ministru, în care le-am arătat că suntem comuna prin care tranzitează Drumul judeţean 108A, ce aparţine de proiectul Drumul Nordului care urmează a fi implementat, dar canalizarea nu este realizată. Acesta este şi motivul pentru care dorim să fim cu un pas înaintea lucrărilor de modernizare a drumului, ca să putem face extinderea de canalizare nu numai pe o parte a drumului, ci şi pe cealaltă parte, plus străduţele laterale care se conectează la reţeaua principală. Astfel, aş fi vrut să se facă puţin lobby, ţinând cont că, totuşi, Drumul Nordului pe zona noastră, de la Hideaga şi până la limită cu Sălaj, tranzitează mai multe sate aparţinătoare comunelor vecine”.

Culoarea politică ar putea fi cauza…

Unul dintre motivele pentru care proiectul de canalizare nu ar fi primit finanţare este poate legat şi de faptul că primarul comunei provine din opoziţie, fiind singurul liberal din zona Codru-Chioar: „Ei puteau să verifice, pe zona respectivă, ce infrastructură există şi ce mai trebuie, în aşa fel încât toată infrastructura edilitară să fie executată înainte de modernizarea drumului, să nu ajungem ca Recea sau Valea Chioarului, spre exemplu, care pe zona drumului E58 nu mai au ce face. Le-am spus să-mi aloce fonduri din altă parte, dacă nu am fost prins pe PNDL 2, din lipsă de fonduri. Că sunt de la PNL, singurul primar din zona Codru-Chioar care nu e de la PSD, ar putea fi şi asta cauza, nu ştiu ce să spun… Eu sunt doar administratorul comunei, dar comunitatea este formată din cetăţeni care, indiferent de culoarea politică, au nevoie de utilităţi, de condiţii de viaţă, cu toţii! Mi-au aprobat la finanţare, în schimb, proiectul mic, de 200.000 lei – Suplimentare alimentare cu apă şi aducţiune. Cel de extindere a canalizării este de un milion de euro. Dar dacă mă uit să văd cum s-au alocat sume şi de zeci de milioane la alte proiect, probabil că puteau să ia de la unul, altul, câteva milioane şi să ne dea şi nouă, să fie un echilibru. Nu se pot dezvolta numai anumite comunităţi, iar una să rămână în umbră. În schimb, finanţarea la Drumul Nordului va veni, că s-a semnat proiectul pe POR, şi în momentul în care toate procedurile cu achiziţiile publice se încheie, lucrările efective vor începe, iar noi suntem blocaţi cu canalizarea, că nu avem finanţare, aşa că rămânem pe lângă. După ce drumul e modernizat, nu mai putem face nimic, că nu avem voie să intervenim la structura drumului: 5 ani e în garanţie. Chiar dacă aceasta trece, ar trebui să săpăm la 4 metri adâncime în acostamentul drumului judeţean, şi apoi noi ce facem? Că se surpă drumul şi cine ne mai dă voie în aceste condiţii să facem canalizarea?! Asta înseamnă că suntem văduviţi de canalizare poate pe următorii 50 de ani! Nu-i corect! Mai există o şansă, dacă vor rămâne sume din PNDL 2, de la proiectele care nu sunt eligibile…”, a conchis Gheorghe Tătăran. Localnicii cunosc problema şi nu ştiu cum şi când se va rezolva: „Noi avem fosă septică, dar vrem canalizare, că doar plătim taxe şi impozite la fel cu cei care au. Se pare însă că astăzi contează mai mult culoarea politică, decât interesul populaţiei, aşa că primarul nostru este prea puţin susţinut de către cei care conduc judeţul şi ţara. Ce să-i faci, e haos peste tot, nu numai la noi…”, ne-a explicat domnul Ianoş, un localnic. Canalizarea există în prezent la aproximativ 50% din gospodării. Ar mai fi nevoie însă de circa 9 km de reţele pentru a acoperi întreg teritoriul.