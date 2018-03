Premiile Ligii Scriitorilor pe 2017

Organizaţia Liga Scriitorilor din România, cu membri şi în Maramureş, premiază an de an cele mai bune produse editoriale care au văzut lumina tiparului în anul editorial precedent.

Cele 210 titluri selectate au apărut sub siglele unui număr de 37 de edituri din 19 oraşe din ţară. Juriul, format din scriitorii Al. Florin Ţene (preşedintele juriului), Antonia Bodea, Gavril Moisa şi Voichiţa Pălăcean-Vereş, reunit în şedinţă în 28 februarie 2018, a hotărât premierea celor mai bune cărţi apărute în anul editorial 2017, astfel:

Premiul naţional: Marcel MUREŞEANU – prozator şi poet. Premiul pentru „Cartea de poezie” (din 79 de nominalizări): Iulian PATCA – „De dragul tău”, Ed. Mega, Cluj-Napoca; Alin CUCURUZAN – „Umbrele tăcerii”, Ed. Inspirescu, Satu Mare; Răzvan DUCAN – „Torna, Torna…”, Ed. Vatra Veche, Târgu Mureş. Premiul pentru „Cartea de proză” (din 32 de nominalizări): Vasile S. POPA, romanul „Stepa de oase”, Ed. Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti; Nadia LINUL URIAN, proză scurtă „Povestiri din sat”, Ed. Napoca Nova, Cluj-Napoca. Premiul pentru „Cartea de satiră şi umor” (din 15 nominalizări): Cornel UDREA, pentru volumele „Ciocoii vechi. Şi noi?” şi „@ pumnul”, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca. Premiul pentru „Cartea de critică, eseu şi istorie literară” (din 17 nominalizări): Vistian GOIA – „Românii şi moralitatea lor”, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca. Premiul pentru „Cartea de debut” (din 9 nominalizări): Mihai TEOGNOSTE – epigrame „Alter Ego”, Ed. Napoca Nova, Cluj-Napoca. Premianţii vor beneficia de reduceri substanţiale la publicarea următorului volum, dacă va apărea sub egida Editurii Napoca Nova, în următoarele 12 luni după festivitatea de premiere. Gala premiilor va avea loc joi, 29 martie 2018, ora 17, în Sala Armelor, la Cercul Militar Cluj-Napoca. (GDL)