Tariful de salubrizare ar putea creşte

Operatorul de salubritate care activează pe raza oraşului Baia Mare intenţionează să majoreze tarifele (ultima modificare de preţuri s-a efectuat în urmă cu mulţi ani). În plus, firma a făcut o investiţie mare cu amenajarea actualei platforme temporare unde depozitează gunoiul, bani pe care îi va recupera de la cetăţeni. Dacă tarifele vor creşte, băimărenii vor scoate din buzunar cu cel puţin 1,5 lei mai mult, în fiecare lună. În repetate rânduri, societatea de salubritate a solicitat modificarea tarifului, însă nu a primit aprobarea de la administraţia locală.

Mihai Apan, directorul general „Drusal”, ne explică: „Ultima ajustare de tarif a fost aprobată parţial, chiar dacă din fişa de fundamentare şi din indicele mediu de inflaţie rezulta un tarif mai mare. Actualul tarif ne afectează negativ. În cele prezentate şi acceptate de către comisia tehnică a primăriei, rezultă un tarif puţin mai mare. Asta însemna 1,5 lei/lună în plus pentru cetăţean, ceea ce nu e mult pentru oameni, însă pentru noi, de la 140.000 de beneficiari, înseamnă mult. O altă problemă pe care va trebui să o rezolvăm prin litigiu este cea legată de faptul că noi am investit în platforma temporară. Dacă nu o realizam, rămâneau gunoaiele pe stradă! Dar investiţia trebuie recuperată. Am făcut conform legii o cerere de modificare de tarif. În general aceasta se face atunci se modifică preţul petrolului sau salariul minim. De asemenea, am cumpărat maşini pentru a putea opera pe actuala groapă temporară. Dar cererea ne-a fost respinsă de către primărie şi acum ne judecăm. Sunt convins că vom câştiga, deoarece este absolut legal ce am cerut. Prin crearea acestei platforme temporare, am menţinut oraşul la aceleaşi standarde de curăţenie şi după data de 17 iulie 2017, când practic s-au închis toate rampele neconforme. La Cluj, spre exemplu, se depune ilegal. Mă sună lumea din ţară să întrebe cum am făcut noi. Chiar dacă se deschidea depozitul ecologic de la Fărcaşa şi duceam gunoiul acolo, oricum implica costuri mai mari şi trebuia făcută modificarea de tarif. Noi ar trebui să lucrăm în profit, dar am mers pe pierdere tot anul trecut. În prezent, tariful/locuitor este de 6 lei plus TVA/lună, adică 7,2 lei în total. Nouă nu ni s-a mai aprobat ajustare de tarif din 2009, când salariul minim era de 670 de lei, iar acum a devenit 1.900 lei”.