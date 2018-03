“Eminescu”, la întâlnirea celor mai bune licee francofone

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Baia Mare a fost reprezentat, în perioada 25-28 februarie, la Sibiu, la cel de-al doilea forum regional “LabelFrancEducation” – cea mai importantă marcă internaţională de recunoaştere a excelenţei în predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină. Au participat exponenţi a 40 de instituţii de învăţământ bilingve din nouă ţări din regiune (Bulgaria, Cehia, Federaţia Rusă, Letonia, Polonia, Republica Moldova, România, Slovacia şi Ungaria).

“Participarea la Sibiu, la cea de-a doua ediţie a Forumului regional al liceelor labelizate, a reunit reprezentanţi ai liceelor în care franceza are statut de excelenţă şi suntem mândri că ne numărăm printre aceştia. Colegiul nostru a primit distincţia „LabelFrancEducation” în 2016; ea este acordată de către Ministerul Afacerilor Externe şi al Dezvoltării Internaţionale din Franţa în urma avizului emis de o comisie consultativă interministerială, compusă din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Dezvoltării Internaţionale, ai Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa, ai Agenţiei pentru predarea limbii franceze în străinătate, ai Institutului Francez şi ai Misiunii laice franceze. A fost, în principal, un schimb de bune practici, discuţii şi propuneri de parteneriate între profesori preocupaţi de calitatea predării limbii franceze, de atractivitatea învăţării, de motivarea elevilor pentru opţiunea filierei bilingv-francofone. Am fost, o dată în plus, şi a multa oară în cariera mea, mândră că mi-am ales această meserie şi că am ales să devin francofonă”, a punctat prof. Rodica Mone, director adjunct al Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” din Baia Mare. Alături de prof. Rodica Mone, responsabilul filierei francofone, colegiul băimărean a mai fost reprezentat de Maria Ciumău – profesor de limba franceză şi Sonia Hozan – inspector pentru limba franceză în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.