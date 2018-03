În Maramureş, şi frunza cântă!

Tânărul interpret de muzică populară Paul Ananie s-a născut în comuna Vadu Izei, a absolvit studii universitare în Bucureşti (2015) şi acum este moderator de emisiuni la Trinitas Tv.

– La ce spectacole aţi participat în ultima vreme?

– În 24 ianuarie, am cântat la un concert dedicat Micii Uniri, în 24 februarie la un spectacol Dragobete, în 4 martie am cîntat pentru Rapsodia Română, în 11 martie voi fi la Madrid, în 17-18 martie la Sibiu, pentru Festivalul Naţional de Folclor Lucreţia Ciobanu.

– Cu ce piese noi vă prezentaţi?

– În colaborare cu Nicu Mat din Basarabia şi Gabriel Dumitru din Argeş, am realizat un proiect frumos, iar piesa se numeşte „Peste Prut la Răsărit”. De Paşti, voi lansa un videoclip special. Primul meu album a fost publicat în urmă cu 4 ani. Cred că şi participarea la concursuri, festivaluri şi premiile obţinute acolo sunt o realizare pentru cariera mea.

– Când aţi început să cântaţi?

– Sunt dintr-o zonă în care şi frunza cântă! Muzica este un talent primit de la părinţii mei, căci şi ei au iubit muzica populară. Vocea am moştenit-o de la mama, iar tata m-a învăţat primele cântece. Am început să cânt de la 3 ani, înregistram „Podul de piatră” pe casetă… Muzica populară îmi dă energie, în spatele scenei pot să fiu epuizat, dar atunci când urc la microfon uit de toate grijile şi pur şi simplu … cânt.

– Iar televiziunea?

– Dacă mâine aş renunţa la muzica populară, aş vrea să lucrez în televiziune. Colaborez de 2 ani cu un post TV şi îmi place, mă regăsesc acolo.

Interviu realizat de Vasile VLAD, student Jurnalism, anul II, Baia Mare