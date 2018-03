Primarul Cătălin Cherecheş pune în mişcare administraţia băimăreană

La nivelul administraţiei publice băimărene, se face pasul final în reforma începută de Cătălin Cherecheş la momentul când a devenit primar al municipiului Baia Mare. Ieri, într-o conferinţă de presă, primarul a prezentat modul în care va fi reorganizată structura autorităţii locale. Au fost atinse mai multe subiecte, dintre ele reţinem crearea unor centre de comandă pe 6-8 zone ale oraşului, semnarea noului contract pentru reabilitarea drumurilor pentru viitorii 8 ani, demararea licitaţiei pentru serviciul de salubritate stradală şi deszăpezire, crearea de noi standarde de calitate în întreţinerea clădirilor publice, înfiinţarea unei societăţi a municipiului care va administra parcările, reorganizarea Serviciului Public Asistenţă Socială într-o Direcţie Socio-Medicală şi modul în care Minaur, clubul autorităţii locale, va funcţiona în perioada următoare.

Începând cu luna martie, se va structura activitatea autorităţii locale, în special zona de dezvoltare publică, pe câteva paliere importante. Cel mai important palier evidenţiat de primarul Cătălin Cherecheş a fost cel legat de fondurile europene şi de modul în care se gestionează acestea în perioada următoare. “Avem o direcţie de investiţii, o direcţie de proiecte şi o direcţie de utilităţi publice, toate cele trei fiind în subordinea direcţiei generale de dezvoltare publică. Am decis ca direcţia de investiţii şi cea de proiecte să lucreze sub o coordonare unitară, într-un singur loc, din perspectiva punctului de lucru şi a birourilor, respectiv în centrul istoric al municipiului Baia Mare, pentru că îmi doresc ca în această perioadă să funcţioneze la capacitate maximă. Aşadar, direcţia de investiţii şi direcţia de proiecte vor funcţiona într-o manieră comună, deoarece trebuie să valideze proiectele, să le verifice din punct de vedere tehnic, trebuie să se realizeze inclusiv fişele tehnice, să reuşească implementarea lor.

Separat va funcţiona Direcţia de Utilităţi Publice, având în coordonare administrarea drumurilor, a zonelor verzi, deszăpezirea şi gospodărirea comunală”, a precizat Cătălin Cherecheş în cadrul conferinţei de presă.Reabilitarea drumurilor – prioritatea primarului

Un alt punct important al conferinţei de presă a fost cel legat de drumurile din municipiu. Astfel, Cătălin Cherecheş a anunţat că s-a finalizat licitaţia pentru întreţinerea drumurilor din Baia Mare. „Vom semna un contract pe durata a 4 ani pentru întreţinerea drumurilor din municipiul Baia Mare, în licitaţie au participat 3 societăţi comerciale. După contestaţii, Curtea de Apel Cluj a validat societatea câştigătoare, iar săptămâna viitoare se va semna contractul şi vom demara lucrările pe care le voi anunţa public, deoarece există anumite priorităţi stabilite împreună cu colegii din primărie şi cu băimărenii”, a declarat primarul municipiului Baia Mare.

Un nou contract pentru curăţenia oraşului

Din perspectiva salubrizării, primarul Cătălin Cherecheş a anunţat că va demara o procedură foarte serioasă de licitaţie. Programul de salubrizare va fi în conformitate cu noul Regulament de salubrizare şi deszăpezire al municipiului şi va însemna o creştere a intervenţiilor în cartiere de la unu pe săptămână la două, iar în zona centrală, respectiv arterele principale şi zonele publice, intervenţiile vor fi zilnice. La fel şi în cazul salubrizării zonelor verzi. Numărul de utilaje solicitate va fi dublat, impunându-se şi utilaje electrice, cu respectarea celor mai riguroase norme de mediu.

Se înfiinţează Direcţia Socio–Medicală a municipiului Baia Mare

A fost publicată minuta prin care directorul Serviciului Public Asistenţă Socială a fost declarat incompatibil de către instanţa de judecată. Se va scoate la concurs acest post şi vor fi comasate serviciile medicale cu cele de asistenţă socială. Cabinetele medicale şcolare, Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea” şi actualul Serviciu de Asistenţă Socială vor fi sub o singură entitate care se va numi Direcţia Socio–Medicală a municipiului Baia Mare.

Pe de altă parte, un alt subiect pe care primarul Cătălin Cherecheş l-a dezvoltat în cadrul conferinţei de presă a fost cel legat de întreţinerea şi administrarea clădirilor publice, aici vorbim despre şcoli, grădiniţe, imobile din centrul vechi şi sediul primăriei. În acest caz, vor fi realizate noi standarde de calitate şi cost.

În ceea ce priveşte parcările publice, autoritatea locală are în plan să construiască între 8 şi 10 parcări subterane şi supraterane. În plus, în ceea ce priveşte parcările din cartiere, va fi schimbată logica de taxare şi tarifare, dându-le băimărenilor posibilitatea să îşi închirieze locurile de parcare din cartiere în intervalul orar 16.00-07.00.

Clubul Sportiv Minaur intră în normalitate

Subiectul sportiv abordat de primarul municipiului Baia Mare în cadrul conferinţei de presă a fost cel legat de reorganizarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare. “Cred că, în acest moment, Clubul Minaur trebuie să funcţioneze în perfectă legalitate. Vom desemna prin concurs directorul general şi contabilul-şef, care să fie funcţionari publici şi doar specialiştii din zona sportivă – antrenori, directori sportivi şi jucători – vor fi personal contractual” a precizat primarul Cătălin Cherecheş. De asemenea, s-a menţionat faptul că se doreşte reluarea colaborării dintre club şi antrenorul Costică Buceschi.

În debutul conferinţei de presă, primarul Cătălin Cherecheş i-a mulţumit fostului director tehnic al Primăriei Baia Mare pentru perioada în care a colaborat cu el, considerând-o o etapă importantă. „Îi mulţumesc domnului Vasile Barbul pentru efortul pe care l-a depus de-a lungul anilor în administraţia publică. Apreciez că se face o delimitare clară între politic şi administrativ în cadrul autorităţii locale băimărene. Misiunea pe care mi-am asumat-o în faţa băimărenilor este pentru mine sfântă şi nimic nu poate să mă frâneze în a realiza proiectele asumate.”