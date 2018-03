Deputatul USR de Maramureş, Vlad Emanuel Duruş, demarează o campanie de strângere de carte pentru dotarea unităţilor de învăţământ din localităţile din dreapta Tisei. În comunităţile româneşti din zonă locuiesc peste 40.000 de români. Acţiunea se va desfăşura sub sloganul „Donează o carte pentru neamul tău de departe”.

„Cunosc bine situaţia comunităţilor româneşti din dreapta Tisei şi nevoile care există. Am participat la mai multe evenimente culturale, am fost prezent în diverse unităţi de învăţământ şi am luat contact direct cu lipsurile pe care le au. Scopul acestei campanii este de a dota şcolile şi bibliotecile publice din comunităţile de români din Ucraina cu fond de carte în limba română. Dorim să facilităm tinerilor şi adulţilor accesul la literatură de calitate în limba maternă. M-aş bucura să văd că vin să doneze câte o carte părinţi însoţiţi de copii. E un exerciţiu pentru a-i învăţa pe aceştia că dincolo de râu e tot o ţară românească, că sunt nişte fraţi de-ai noştri pe care circumstanţele istorice ni i-au răpit”, a declarat deputatul Vlad Emanuel Duruş.

Cei care doresc să doneze câte o carte o pot face zilnic la sediul USR Maramureş, Piaţa Libertăţii nr. 15, clădirea M3, în intervalul orar 10-14.