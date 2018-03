ING Bank – profit net de 493 milioane lei în 2017

ING Bank România a obţinut, în anul trecut, un profit net de 493 milioane lei, în creştere cu aproximativ 4%, şi a urcat pe locul al şaselea în România în funcţie de active, cu o cotă de piaţă de 7,9%, potrivit oficialilor companiei.

Oficialii ING au precizat că, pe partea de creditare, are o cotă de piaţă de 10% (8,9% în 2016), reprezentând 76% din împrumuturile totale.

Veniturile totale ale băncii au fost de 1.433 milioane lei, anul trecut, cu 20% mai mari faţă de cele din 2016 (fără veniturile excepţionale obţinute din vânzarea acţiunilor Visa).

Rata creditelor neperformante a scăzut de la 3,6% la 3,3%, fiind mult sub media pieţei. Creditarea a crescut per ansamblu cu 21%, în 2017, de la 17,6 miliarde lei la 21,2 miliarde, cu o alocare pe segmentul persoane fizice de 56% şi pe cel al companiilor de 44%.

În ceea priveşte depozitele, fondurile atrase au totalizat 26,8 miliarde lei, cu 20% mai mult versus 2016. La finalul anului 2017, cota de piaţă ING în fonduri atrase era de 8,4%, comparativ cu 7,7%, în 2016.

Numărul clienţilor activi ING România a ajuns la 1.141.000, în 2017, banca având 280.000 de noi clienţi anul trecut.