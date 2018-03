În Maramureş nu s-a boicotat simularea!

Ieri, 5 martie, unităţile de învăţământ gimnazial din judeţ au găzduit cea dintâi probă a Simulării Evaluării Naţionale, la limba şi literatura română. Deşi în 66,6% dintre şcoli membrii de sindicat şi-au exprimat opţiunea de a boicota această activitate, în cele din urmă, din teritoriu nu a mai fost raportată nicio formă de protest.

• „Încercăm să ne mobilizăm, poate reuşim pentru proba de matematică”

Prof. Ioana Petreuş, preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ (SLI) Maramureş, a informat faptul că, în perioada 26 februarie – 1 martie, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi-a consultat membrii pentru a-şi exprima opţiunea cu privire la boicotarea simulărilor examenelor naţionale (Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul). „Ca sindicat afiliat la FSLI, SLI Maramureş s-a raliat acestui demers şi, în urma centralizării, situaţia a fost următoarea: din 168 unităţi şcolare, şi-au exprimat opţiunea 120, din care 112 pentru boicotare (23 licee, 74 şcoli gimnaziale şi 15 grădiniţe), rezultând un procent de 66,6%. Vineri, 2 martie a.c., am transmis o adresă Inspectoratului Şcolar prin care am arătat intenţia membrilor de sindicat şi chiar a nemembrilor din unele unităţi de a nu participa la activităţile specifice simulării. O astfel de notificare a fost transmisă şi către directori, prin care aceştia erau înştiinţaţi că membri de sindicat din unitate îşi vor îndeplini atribuţiile specifice funcţiei, în conformitate cu orarul unităţii de învăţământ. Menţionăm că simularea Evaluării nu este reglementată de Legea Educaţiei. Numai în măsura în care s-a prevăzut în fişa individuală a postului obligaţia de a participa se poate vorbi de obligaţie de serviciu. Deşi am avut parte şi de o bună mediatizare din partea presei, nu am reuşit să ne ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus. Aşadar, din informaţiile transmise de colegi, în nicio unitate şcolară din judeţul Maramureş nu s-a boicotat simularea examenelor naţionale. Încercăm să ne mobilizăm, poate reuşim pentru proba de matematică”, a explicat prof. Ioana Petreuş. Simularea Evaluării Naţionale, la care sunt aşteptaţi 4.230 de elevi din judeţ, continuă, aşadar, astăzi, 6 martie, cu proba de matematică. Mâine, 7 martie, se va desfăşura proba la limba şi literatura maternă.

• În ciuda nemulţumirilor, dascălii pun elevii pe primul plan

Din discuţiile cu liderii din unităţile şcolare, SLI Maramureş a identificat câteva motive pentru care boicotarea în judeţ a eşuat: directorii au înlocuit comisiile cu profesori din unităţile care nu au efectuat referendumul, cu nemembri de sindicat sau chiar cu membri care şi-au asumat, prin semnătură, neparticiparea la simulare; colegii de sindicat s-au retras când au aflat situaţia la nivel naţional: au efectuat referendumul 1.000 de unităţi din aproximativ 6.000; au fost insistenţe din partea directorilor, iar colegii de sindicat au cedat, chiar dacă au răspuns cu DA la referendum. „Faptul că, inclusiv la nivel naţional, cu câteva excepţii, nu s-a reuşit realizarea boicotării de azi (ieri, 5 martie) nu înseamnă că angajaţii din învăţământ sunt mulţumiţi. Dar se demonstrează că, în ciuda nemulţumirilor pe care le au, dascălii pun pe primul plan interesul elevilor şi nu doresc ca aceştia să fie afectaţi în vreun fel”, a adăugat preşedintele SLI Maramureş. Totodată, în urma comunicatului transmis de Ministerul Educaţiei Naţionale, ca reacţie la boicotarea simulărilor, prof. Ioana Petreuş a mai făcut următoarele completări: „cu liderii naţionali nu s-a negociat nimic, ci doar li s-au prezentat grilele, fără a avea termen de comparaţie cu ceilalţi bugetari. În urma majorării de 20% de la 1 martie, cel mai mare salariu din învăţământul preuniversitar va fi de aproximativ 3.000 de lei, comparabil cu al personalului auxiliar (şofer, femeie de serviciu) din administraţia locală. Majorarea nu este prevăzută şi pentru personalul nedidactic. Dacă ministrul Educaţiei susţine că unele cadre didactice din preuniversitar îşi fac cerere de prelungire a activităţii, trebuie să ştie că o fac pentru că pensia este prea mică. Şi nu înţelegem de ce nu se poate accepta ideea că unii profesori doresc să se pensioneze mai devreme cu trei ani, aşa cum era prevăzut în Legea Educaţiei până în anul 2011. Înţelegem îngrijorarea ministerului legată de pregătirea elevilor pentru evaluarea naţională. Prin acţiunile noastre, dorim să transmitem că şi angajaţii din educaţie merită trataţi cu respectul cuvenit şi cu prioritate naţională”.