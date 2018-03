Baia Mare are contract nou pentru reabilitarea drumurilor

Primarul Cherecheş a semnat contractul. Austriecii de la Strabag vor gestiona timp

de 4 ani infrastructura rutieră a oraşului

Ieri, la Centrul de Afaceri “Millenium”, primarul Cătălin Cherecheş a semnat acordul cadru pentru gestiune, întreţinere şi reparaţii străzi în Municipiul Baia Mare pe o perioadă de minim 4 ani. Alături de domnia sa au fost prezenţi Dan Lucian Mihancea, reprezentantul liderului de contract ARL-Strabag, reprezentantul firmei care a câştigat licitaţia organizată, şi Marcel Zoicaş, administratorul firmei Costrurom Baia Mare.

Cătălin Cherecheş a precizat că acest contract vă cuprinde, în general, toate lucrările de reparaţii care se vor efectua la străzile, trotuarele şi zonele pietonale din Baia Mare astfel încât la finalul acestui contract infrastructura din Baia Mare să fie ridicată la standardele pe care cetăţenii şi autoritatea locală şi-o doresc. Acest contract cadru este rezultatul unei proceduri laborioase care s-a desfăşurat pe o perioadă de mai multe luni şi care a avut ca şi participanţi 3 societăţi comerciale. După contestaţii, câştigători ai licitaţiei au fost cei de la ARL – Strabag din Cluj în asociere cu Costrurom Baia Mare şi Nord Vest Infrastructură şi Servicii. „Consider că parteneriatul cu municipalitatea băimăreană este cel mai bun parteneriat al nostru. În acest sens ne dorim să manageriem cu eficienţă maximă acest contract, să derulăm lucrările într-un interval de timp cât mai scurt şi la calitatea cerută de autoritatea locală din Baia Mare. La finalul contractului ne dorim ca băimărenii să fie mulţumiţi de prestaţia noastră” a declarat Dan Lucian Mihancea, reprezentantul liderului de contract ARL-Strabag.

Primarul municipiului a apreciat colaborarea cu liderul de contract ARL – Strabag şi firma Costrurom, exemplificând prin lucrări ce au fost realizate de aceştia în zona Baia Mare. La rândul lor şi reprezentanţii acestor firme s-au arătat mulţumiţi de parteneriatul cu autoritatea locală, sperând ca şi pe viitor lucrările pe care le vor realiza să fie apreciate atât de municipalitate, dar mai ales de băimăreni, “Îi mulţumesc domnului primar pentru aprecieri şi cred că am încercat să fiu cât mai explicit în tot ceea ce am dorit şi am făcut pentru comunitatea băimăreană. Am o experienţă de peste 12 ani în Portugalia unde am acumulat o experienţă bogată în ceea ce înseamnă astfel de lucrări şi obişnuinţa mea este de a face lucrurile odată şi bine. Consider că am adus un aport de experienţă de calitate pe care l-am împărtăşit autorităţii locale. Pe viitor sperăm să fim la fel de serioşi şi să realizăm lucrări de calitate alături de partenerii noştri astfel încât băimărenii să fie mulţumiţi de drumurile pe care circulă” a declarat Marcel Zoicaş, administratorul societăţii Costrurom Baia Mare.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: “Pentru mine este foarte important să abordăm lucrurile cu viziune şi dinamism. Mă interesează foarte mult ca lucrările de infrastructură să nu fie nişte cârpeli, ci să facem lucrări serioase, chiar dacă ele sunt la valori financiare mai ridicate decât lucrările pe care le facem în mod obişnuit provizoriu şi care constatăm, în final, că ne costă mai mult decât lucrările serioase, ample şi consolidate. Din această perspectivă vreau să intrăm odată cu acest contract într-o nouă logică a abordării lucrărilor de investiţii în municipiul Baia Mare, dar şi a lucrărilor de întreţinere nu doar pentru drumuri, ci şi pentru alte tipuri de lucrări pe care le avem (clădiri, amenajări publice, zone verzi) astfel încât standardul să fie unul ridicat. Avem în acest moment documentaţiile pregătite pentru fiecare cartier pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii. Vă dau exemplu cartierele Dragoş Vodă, Cuza Vodă, Gării, întreg cartierul Săsar, Vasile Alecsandri, Bilaşcu-Moldovei, zona Oituz Rozelor, Ferneziu – Firiza, Valea Borcutului şi toate străzile cu macadam, cu toate detaliile pentru zonele de alei de blocuri, de accese, de parcări, de zone verzi, artere de circulaţie şi pietonale. Aşadar, sunt documentaţiile necesare pentru a interveni într-un mod logic şi unitar astfel încât, repet, să nu existe cârpeli. Am introdus, acum, la început de an o sumă considerabilă pentru reparaţii de drumuri şi această sumă vreau să fie utilizată pînă la mijlocul anului, în luna iulie, după care vom veni cu o suplimentare a fondurilor, respectiv cu creşterea bugetului pentru întreţinerea de drumuri astfel încât tot ceea ce înseamnă lucrări începute şi neterminate să fie finalizate.”