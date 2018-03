Paşi importanţi în înfiinţarea Compartimentului de Integritate şi Anticorupţie al Municipiului Baia Mare

În luna februarie a acestui an, primarul Cătălin Cherecheş a avut o iniţiativă fără precedent la nivel naţional în administraţia publică. A anunţat înfiinţarea Compartimentului de Integritate şi Anticorupţie în cadrul administraţiei publice locale a Municipiului Baia Mare. A urmat trimiterea adreselor către structurile centrale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), direct în atenţia doamnei procuror-şef Laura Codruţa Kovesi, dar şi în atenţia Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI).

Iată că ieri primarul băimărean a mai făcut un pas prin întâlnirea organizată la sediul Poliţiei Locale şi la care au participat comisarul şef Liviu Grozavu, şef al Serviciului Judeţean Anticorupţie Maramureş şi comisar şef (r) Dorin Coste, fostul şef de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi primul şef al Direcţiei Generale de Acţiune Civică din cadrul Primăriei Baia Mare. „Mă bucură prezenţa alături de noi a cms. şef Liviu Grozavu, cel care coordonează activitatea Serviciului Anticorupţie de la nivelul judeţului nostru. Domnia sa este bun specialist în ceea ce face şi sunt convins că vă va explica, pe îndelete, fiecare pas de care trebuie să vă feriţi şi să daţi dovadă de multă atenţie atunci când anumiţi cetăţeni, mai mult sau mai puţin certaţi cu legea, încearcă să vă mituiască, să vă corupă. Dumneavoastră trebuie să fiţi intangibili şi să daţi dovadă de multă seriozitate” a precizat Dorin Coste, şeful Direcţiei Generale de Acţiune Civică.

Iniţiativa lui Cătălin Cherecheş prin care se doreşte înfiinţarea unui Compartiment pentru Integritate şi Anticorupţie în cadrul administraţiei publice locale a Municipiului Baia Mare vine prin prisma modelelor de bună practică în administraţie pe care primarul băimărean le-a văzut şi studiat în lume, dar şi faptul că la rândul său a fost supus provocărilor şi instigărilor celor care doresc să obţină avantaje nelegale de pe urma celor care administrează bunul public.

„Sunteţi prima structură din mediul extrainstituţional care ne invită la o asemenea activitate. Toate întâlnirile pe care le-am desfăşurat până acum s-au derulat doar în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Am mai avut şi alte activităţi, dar toate au fost realizate la iniţiativa noastră. Trebuie să vă spun că structura noastră a fost creată cu sprijin din partea Guverbnelor Spaniei şi a celui din Marea Britanie, fiind o unitate de poliţie judiciară care are trei filoane, Primul este unul preventiv, al doilea este cel de investigare şi documentare informativă a faptelor de corupţie şi cel de-al treilea este cel de combatere a infracţiunilor” a punctat comisarul şef Liviu Grozavu, şef al serviciului Judeţean Anticorupţie Maramureş în faţa poliţiştilor locali băimăreni.

Compartiment pentru Integritate şi Anticorupţie Baia Mare este un model pentru toate administraţiile locale, judeţene şi pentru instituţiile Statului Român. În acest sens s-a făcut o solicitare pentru ca instituţiile specializate ale statului român să pună la dispoziţia administraţiei publice locale băimărene persoane specializate – procurori, ofiţeri sau inspectori – pentru a prelucra personalul din structura Municipiului Baia Mare în chestiunile legate de anticorupţie, integritate, comportament, atitudine în situaţii în care sunt provocaţi. La nivelul acestui compartiment vor fi colectate, centralizate şi prelucrate informaţii pe care cei care se consideră lezaţi de fapte de corupţie sau de abuzuri ale funcţionarilor le vor putea face cunoscute, cetăţenii putându-se adresa cu încredere persoanelor specializate ce vor deservi acest compartiment. Aceste informaţii vor fi transmise, mai departe, către instituţiile statului cu atribuţii în acest sens. De asemenea, se doreşte colaborarea cu specialişti din cadrul ambasadelor SUA, Marii Britanii, Germaniei, Suediei, Norvegiei şi a Franţei.

“Am iniţiat discuţii cu instituţii ale statului care se ocupă de integritate şi combaterea corupţiei pentru a veni şi face întâlniri cu angajaţii autorităţii locale, funcţionari publici, pentru a-i informa cu privire la obligaţiile pe care le au, la modul în care trebuie să se comporte în situaţii limită în momentul în care intră în legătură cu cetăţenii, cu cei cu care intră într-o anumită relaţie din perspectiva autoritatea locală, funcţionar public şi cetăţean. Prima instituţie care a răspuns solicitării noastre, şi le mulţumesc pentru aces lucru, este Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului de Interne, care au venit să-i prelucreze pe angajaţii noştri din cadrul Poliţiei Locale. Asta pentru că ei sunt cei mai expuşi la relaţia cu cetăţeanul, neavând activitate doar în birou, ci au activitate şi în comunitate, pe stradă. Deobicei, interacţiunea cetăţeanului cu poliţiştii este una mai conflictuală deoarece trebuie să acţionezi pentru a aplica anumite contravenţii şi atunci există şi provocări, există şi anumite manifestări care de multe ori nu sunt la locul lor. Le mulţumesc ofiţerilor din cadrul Serviciului Anticorupţie Maramureş care au venit şi au început să prelucreze personalul nostru. Pe de altă parte, este foarte important să cunoască funcţionarul public care le sunt obligaţiile în raport cu integritatea, chestiunile legate de combaterea corupţiei pentru că noi dorim să vorbim aici despre prevenire. Nu vrem să punem oamenii la colţ sau să-i executăm atunci când greşesc. Vrem să ştie limitele pe care le au, cum trebuie să se manifeste şi pe cine trebuie să sesizeze atunci când sunt anumite neregului. Totodată aceste chestiuni intră într-o logică, nu doar de cunoaştere a atribuţiilor, ci ar trebui să fie o logică de creştere a gradului de cultură generală a cetăţeanului. Când eşti cetăţean al statului român trebuie să cunoşti aceste principii de bază în lupta cu un flagel important cu care se confruntă România.

În altă ordine de idei, este o chestiune formală pe care o vom statua sub forma unui Compartiment de Integritate şi Anticorupţie, un compartiment pe care l-am anunţat şi am făcut demersurile necesare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru a-l încadra în organigrama autorităţii locale. La şedinţa ordinară a consiliului local de la finalul lunii martie vom vota această organigramă în baza avizului primit de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Începând cu luna aprilie vom avea funcţional acest compartiment la care se vor adresa cetăţenii nemulţumiţi, respectiv angajaţii autorităţii locale care se consideră provocaţi sau sunt supuşi unor agresiuni care ţin de chestiuni legate de corupţie.

O chestiune importantă pe care nu am spus-o la prezentarea acestei iniţiative este legată de o informală analiză a integrităţii celor care lucrează în cadrul primăriei, respectiv a celor care doresc să se angajeze în cadrul autorităţii locale. Sunt foarte multe lucruri legate de moralitatea oamenilor, de un istoric contravenţional şi chiar infracţional al unor persoane, este o chestiune legată de modul în care ei sunt priviţi în comunitate, sunt priviţi în familiile lor şi în cercurile convenţionale din care fac parte. Mi-aş dori o astfel de evaluare, o astfel de fişă personală a fiecărui angajat al primăriei sau al fiecărei persoane care vine în instituţia noastră. Acum, în raport cu cel care vine să se angajeze, faci un interviu care nu trebuie să fie unul în care să-l întrebi doar despre prevederile legale cu care se va confrunta în activitatea profesională. Ar trebui să fie chestiuni relevante care privesc persoana lui şi atunci trebuie să vezi care este profilul moral al acestui om care doreşte să lucreze la autoritatea locală“, a declarat Cătălin Cherecheş, primarul Municipiului Baia Mare.