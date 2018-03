Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a luat în administrare cel mai modern centru social rezidenţial din nord-vestul Transilvaniei

Marţi, 6 martie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a semnat pentru preluarea în administrare totală a Centrului Social de tip rezidenţial pentru Persoane Vârstnice „Bunul Samarinean” din localitatea Coroieni, Protopopiatul Lăpuş, judeţul Maramureş, devenind astfel administrator de drept.

Centru Social a fost construit de Primăria Coroieni, primar Gavril Ropan, în parteneriat cu Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” Dealu Mare, aflată pe teritoriul administrativ al acestei comune, stareţ Protos. Ioil Nicoară.

– Centrul Social a fost construit printr-un program integrat, ne spune primarul Gavril Ropan, din fonduri europene, având şi cofinanţare din partea primăriei. El va găzdui 40 de persoane vâstnice şi va fi dat în folosinţă în câteva luni, după încheierea fazei de autorizare, care îi va permite începerea activităţii.

– Centrul a fost construit şi utilat după toate standardele europene, ne spune Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, începând de la locurile de depozitare a alimentelor, bucătărie, sală de mese, frigidere, congelatoare, dotarea tehnică la ultimele standarde a bucătăriei, sală de mese, lifturi, maşini de spălat din cele mai moderne. Camerele sunt dotate cu televizoare, baie separată. Centrul are capelă pentru serviciile religioase, bibliotecă, spaţiu de lectură şi activităţi recreative. În viitor va fi amenajat în faţa clădirii un parc cu alei şi pomi fructiferi, bazin, bănci de odihnă, hidranţi pentru udarea spaţiilor verzi şi a pomilor, astfel încât locatarii să beneficieze de un confort cât mai mare. Este cel mai modern centru rezidenţial pentru persoane vârstnice din toată Transilvania.

– Este o zi importantă pentru Episcopia noastră, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, deoarece am semnat protocolul cu Primăria Coroieni din Ţara Lăpuşului, în care este prevăzută colaborarea între noi şi parteneriatul în ce priveşte administrarea Căminului de bătrâni, care va găzdui 40 de persoane, construit din fonduri europene de către Primăria Coroieni, oferindu-l nouă în administrare pentru o mai apropiată şi creştinească purtare de grijă a celor care sunt găzduiţi acolo. Este un moment important şi este primul obiectiv de acest fel. Ne bucurăm din suflet şi îi mulţumim domnului primar Gavril Ropan, care a avut iniţiativa şi s-a ocupat de ducerea la bun sfârşit a acestui proiect. Inaugurarea va avea loc undeva în luna viitoare şi din acel moment Sectorul Social-Filantropic şi misionar din cadrul Episcopiei, coordonat de părintele Arhimadrit Ioachim, se va ocupa ca să administreze aşezământul, care se va numi Aşezământul Social-Filantropic „Bunul Samarinean” şi care are nevoie de un director sau de un manager şi de personalul necesar ca să poată să îi îngrijească pe bătrâni şi să nu le lipsească nimic. Propriu-zis, Biserica se întoarce acolo unde a fost întotdeauna: în societate, în comunitate, în familie, purtând grijă nu doar de sufletele credincioşilor şi de mântuirea lor, ci şi de viaţa lor şi de sănătatea lor fizică, de singurătatea lor şi de momentele dificile prin care trec uneori persoane care, datorită unor evenimente dramatice din viaţa lor sau pur şi simplu prin firescul vieţii, ajung la bătrâneţe şi nu mai au cine să-i îngrijească. Slavă lui Dumnezeu pentru această zi. Sperăm ca cei ce vor fi găzduiţi acolo să simtă ocrotirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin implicarea Bisericii Ortodoxe şi a Episcopiei noastre.