Măsuri de prevenire pentru limitarea efectelor inundaţiilor

Având în vedere încălzirea vremii şi căderile de precipitaţii sub formă de ploaie, prefectul Vasile Moldovan a solicitat luarea unor măsuri de prevenire la nivelul unităţilor-administrativ teritoriale

”Prognoza meteorologică prevede creşterea temperaturilor, dar şi precipitaţii sub formă de ploaie. Topirea stratului de zăpadă poate contribui la scurgeri de pe versanţi, torenţi sau creşterea debitelor unor văi şi pâraie, cu antrenare de aluviuni şi plutitori care să contribuie la blocarea unor secţiuni de scurgere la podeţe şi poduri. În acest context, pentru a limita efectele unor potenţiale inundaţii am solicitat Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă luarea unor măsuri de prevenire la nivel unităţilor administrativ-teritoriale pentru asigurarea scurgerii apelor pe cursurile de apă (permanente şi nepermanente), mai ales în zona podeţelor şi podurilor subdimensionate”.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării scurgerii apelor pluviale prin şanţuri, rigole, guri de canalizare, respectiv întreţinerea şi curăţarea acestora. De asemenea, trebuie să aibă pregătite stocurile de materiale şi mijloacele de apărare împotriva inundaţiilor, iar formaţiunile de intervenţie să poată interveni eficient, dacă situaţia o va impune. O altă solicitare vizează respectarea prevederilor planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv a planurilor locale de apărare în care sunt identificate zonele inundabile pe cursurile de apă (revărsări/scurgeri de pe versanţi), podurile şi podeţele subdimensionate care necesită supraveghere în perioadele cu precipitaţii sub formă de ploaie. O atenţie deosebită trebuie acordată iazurilor piscicole şi iazurilor de decantare pentru a evita producerea unor incidente sau deversări accidentale.