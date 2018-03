Despre dezbinare şi alte revoluţii

Ne întrebăm adesea de ce oamenii nu mai zâmbesc: pe stradă, în localuri, în magazine sau pe unde o mai fi umblând ei. Societatea arată ca şi cum ar fi pe picior de război, împărţită în tabere: o generaţie împotriva alteia, o categorie socială împotriva alteia, mediul privat împotriva bugetarilor, bugetarii împotriva oamenilor de afaceri. Doamne, ce ne mai plac revoluţiile…

Privind înspre mass media, cu deosebire la TV, observăm gradul ridicat al dezarticulării sociale şi ritmul evolutiv al dezbinării. Evenimentele din societate sunt propovăduite de către ”ştirişti” în aşa fel încât să aţâţe tot mai abitir spiritele şi taberele deja formate în societatea românească, în care unii ţin cu Steaua, iar alţii cu Dinamo; o parte cu Toader, alţii cu Kovesi; unii cu Dragnea, alţii cu Iohannis ş.a.m.d. Felul tendenţios în care se difuzează ştirile miroase de departe a părtinire pătimaşă. Fiecare post TV este cu ”ai lui” şi, foarte important, împotriva celorlalţi. Aşa s-a ajuns la denaturarea evenimentelor prezentate, acelea care fac obiectul ştirilor. Problema care se iscă nu ţin de diferenţele de opinii, ci de modul în care ele sunt argumentate spre a fi susţinute. Dacă te uiţi la un anume post TV trebuie musai să gândeşti ca ei, altminteri schimbi canalul.

Dacă îndrăzneşti a gândi altfel, cu toate că este ceva natural şi firesc a gândi diferit, vei fi catalogat ca… stelist sau dinamovist. Dacă ”stelistul” îţi dă cu presupusul despre degringolada din tabăra dinamoviştilor, va fi aşezat pe rugul inchiziţiei de idei. Este valabilă şi reciproca! Se pare că s-a pierdut pe drum elementarul bun simţ, acela care ne cere să respectăm opiniile celorlalţi. În abordările despre proprietate există o metaforă: proprietatea mea încetează la limita proprietăţii tale! Este doar o metaforă, la noi nu se aplică… Apelativele de mahala, expresiile suburbane, noroiul împroşcat pe sticla TV-ului alcătuiesc un întreg arsenal lingvistic al luptei sociale. S-a ascuţit lupta de clasă! Ştiu oare generaţiile tinere ce înseamnă antagonismul în relaţiile sociale?! Dacă da, atunci tovarăşul Marx n-a murit, numa´ un pic s-o hodinit!

Şi iacă aşa, facem revoluţii după revoluţii… Mult trâmbiţata ”revoluţie fiscală” ne apropie de esenţa unui gen de propagandă care conduce la segregare socială, la ură şi dezbinare între cetăţeni. Legislaţia care a stat la baza acestei revoluţii, în opinia unora, îi părtineşte pe slujbaşii statului şi-i dezavantajează pe cei din mediul economiei reale. Privite dintr-o anume perspectivă, măsurile întreprinse sunt orientate împotriva mediului de afaceri: creşterea nivelului salariului minim pe economie, modalitatea de impozitare a salariilor sau reducerea arealului de impozitare a profiturilor prin creşterea plafonului pentru impozitul pe cifra de afaceri, toate pot fi apreciate de către oamenii de afaceri ca ”frâne” ale dezvoltării capitalului autohton. Cum productivitatea muncii este redusă şi este mică pentru că micile afaceri sunt slab capitalizate, ele vor suporta cel mai greu povara fiscală.

Întreprinzătorii privesc cu stupoare la nivelul salariilor plătite de către stat angajaţilor săi, conştienţi fiind de imposibilitatea de a le face faţă în condiţiile actualei presiuni fiscale. Exodul tinerilor către zona bugetată creşte de la o perioadă la alta, concomitent cu scăderea interesului pentru mediul privat. Nimeni nu se opune unor salarii mai mari în sistemul bugetar, dar este atipic pentru o economie, fie ea şi românească, ca în acest sector salariile să fie duble faţă de cele din privat, acolo unde se formează valoarea adăugată şi PIB-ul din care se înfruptă şi statul.

Creşterea directă şi indirectă a poverii fiscale pe care trebuie să o ducă mediul de afaceri afectează apetitul pentru afaceri. Pornind de aici, se aud tot mai multe voci din economia reală care reclamă o dezbinare socială între bugetari şi cei din mediul privat. De la acest punct intervin ”meseriaşii” în propagandă, care induc în minţile acelora care-i ascultă ideea că Guvernul ia banii de la bogaţi ca să-i dea săracilor. Scopul pervers al acestei propagande este acela de a menţine o stare de nesiguranţă şi de neîncredere în instituţiile statului. Ei împotriva noastră sau noi împotriva lor?!

O altă ”revoluţie” se produce în domeniul justiţiei. Aşa se face că avem un număr nemaiîntâlnit de jurişti pe cap de locuitor, toţi fiind deosebit de pricepuţi în ale justiţiei, despre cum să se facă legile, cine să le facă, când să le facă, cine să le pună în practică şi, mai ales, cum să le aplice. Şi în acest domeniu se caută piatra filosofală; se încearcă rezolvarea unei enigme născute numai la noi, la trăitorii de pe aceste meleaguri: cine să aplice legile justiţiei? O instituţie sau o persoană anume? Se pare că întreaga polemică în jurul ”legilor justiţiei” are ca miez această dihotomie. S-a ajuns în situaţia în care un subiect deosebit de serios şi de maximă importanţă pentru toţi cetăţenii ţării, care ar trebui abordat cu responsabilitate şi pricepere, să cadă în derizoriu.

Se ştie de câteva decenii că, atunci când o instituţie dobândeşte mai multă putere decât i-a fost conferită de lege, aceasta va devia încet şi sigur de la linia prerogativelor conferite pe direcţia practicilor dictatoriale. Aşa a apărut ”tătucul”! Mai avem oare nevoie de tătuci sau de alte personaje cu puteri sporite care să creadă că pot face şi desface după bunul lor plac?! Fără niciun dubiu, avem nevoie de instituţii puternice! Forţa instituţională este mai necesară acum decât oricând, manifestată cu profesionalism şi fără patimă, numai şi numai sub autoritatea legii. Legea trebuie să fie egală pentru toţi, indiferent de culoarea politică sau statutul social, de mărimea funcţiei sau de înăl­ţimea ”jeep-anului”: nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege!

Autoritatea statului suferă, însă, de lipsă de… autoritate!

Conf. univ. dr. ec. Vasile BÎRLE

