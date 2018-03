5 milioane de lei pentru investiţii la spitalele Judeţean şi de Boli Infecţioase

În şedinţa în care s-a votat bugetul propriu al Consiliului Judeţean Maramureş pentru anul 2018, suma de 5.000 mii lei a fost atribuită celor două spitale aflate în subordinea instituţiei judeţene. Astfel, Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare beneficiază de suma de 4.000 mii lei, iar Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare de 1.000 mii lei, care se acordă prin transferuri din bugetul propriu al judeţului, în timp ce 681,00 mii lei reprezintă rambursări de credit. Preşedintele Consiliul Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea a declarat că instituţia judeţeană a făcut eforturi, de-a lungul timpului, de a finanţa cele două spitale din subordine şi a le aduce la un nivel mai mult decât acceptabil în ceea ce priveşte oferirea de servicii la un nivel calitativ înalt pentru pacienţii care le trec pragul: ”Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, avem un buget alocat pentru anul 2018 mult mai mare decât anul trecut, respectiv 4 milioane de lei faţă de 2,5 milioane de lei bugetul iniţial. Dacă vom avea la dispoziţie, pe parcursul anului, sume suplimentare, vom acorda noi finanţări, deoarece sănătatea este unul dintre lucrurile importante. Cu aceşti bani, Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare va putea să îşi acopere parte din cheltuieli, iar din fondurile proprii să facă investiţiile extrem de importante pentru finalizarea buncărelor care vor adăposti aparatele de radioterapie. Acest contract pe care l-am semnat anul trecut, cu Banca Mondială, la sediul Guvernului, reprezintă una dintre marile realizări ale judeţului Maramureş în 2017. Aceste aparate, întâi cel pe care îl vom primi din partea Băncii Mondiale, iar apoi cel pe care sper să îl instalăm din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Maramureş şi ale Spitalului Judeţean din Baia Mare, vor genera la nivelul judeţului un turism sanitar. Foarte mulţi oameni vor veni din judeţele învecinate pentru a beneficia de serviciile pe care le va oferi spitalul nostru, respectiv servicii care vor duce la prelungirea vieţii bolnavilor. În ceea ce priveşte Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, acesta are un buget pe partea de dezvoltare, pentru investiţii la reabilitarea şarpantei, de 1 milion de lei propus pentru acest an, sume care am înţeles, în urma discuţiilor avute cu managerul Sorina Bîrle, că sunt suficiente. În funcţie de evoluţia lucrărilor, care în total vor depăşi 2 milioane de lei”.