Cadrele militare în rezervă şi retragere şi-au sărbătorit soţiile

Membri ai patru asociaţii ale cadrelor militare în rezervă şi retragere din Maramureş şi-au sărbătorit soţiile cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii. Astfel, rezerviştii şi-au invitat consoartele la un eveniment dedicat lor, pentru a le demonstra cât de mult le preţuiesc şi le iubesc, mai ales în această zi specială.

Au răspuns prezent peste 50 de doamne, care s-au bucurat de un program artistic pus la punct de Asociaţia rezerviştilor din MAI, în colaborare cu colegii lor din celelalte organizaţii: „În calitate de preşedinte al Asociaţiei rezerviştilor din MAI, filiala Pintea Viteazul Maramureş, împreună cu colegii mei am organizat pentru soţiile noastre o întâlnire, pentru a le sărbători cu ocazia Zilei de 8 martie, adică Ziua femeii. Le demonstrăm că pe lângă faptul că suntem soţi, suntem şi gospodari, curtenitori, iubitori, dar şi familişti! Avem peste 50 de doamne prezente la evenimentul dedicat lor. Această întâlnire o organizăm anual, devenind deja o tradiţie a asociaţiei noastre”, a precizat col. (r.) Ioan Ceterchi, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne „Pintea Viteazu”, filiala Maramureş. „Este un eveniment fericit în care le sărbătorim pe dragele noastre soţii. Anul acesta ne-am adunat patru asociaţii: Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi retragere din MAI, principala organizatoare, Asociaţia cadrelor militare în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale, Asociaţia cultul eroilor Regina Maria filiala Maramureş şi Societatea cultural-patriotică Avram Iancu, filiala Baia Mare. Împreună ne-am gândit să le aducem pe dragele noastre soţii, să le sărbătorim de 8 Martie, iar noi sărbătorim pe lângă ele”, a spus col. (r) Ioan Bota, preşed. Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Maramureş. „Am venit alături de cele mai scumpe fiinţe din viaţa noastră, de mame, de fiice, de surori şi prietene, să le sărbătorim de ziua lor, să le organizăm o întâlnire care să fie de neuitat. Ele sunt aproape de noi toată ziua şi se sacrifică pentru ca soţii lor, copiii, să fie mândri de ele. De asemenea, sunt cele care realizează o puternică legătură între toţi membrii familiei. Deci, astăzi, le arătăm cât de mult le preţuim şi le iubim, dorindu-le totodată să aibă parte de o primăvară frumoasă, cu mult soare, atât în suflet, cât şi în natură, să fie sănătoase şi înconjurate tot timpul de dragoste şi iubire!”, ne-a explicat Ioan Tuhuţiu, preşedintele Societăţii „Avram Iancu”, filiala Baia Mare. „Sărbătorim Ziua Internaţională a Femeii şi implicit pe soţiile noastre, cărora le facem o bucurie măcar odată pe an, că în rest le mai şi necăjim câteodată. În consecinţă, le transmit felicitări tuturor, un sincer La mulţi ani, mulţumindu-le că ne-au ajutat să ajungem unde suntem, ne-au ridicat când am căzut, vorba cântecului”, a completat Ionel Corcodel, preşedintele Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi retragere din MApN, filiala Maramureş.

Femeile, încântate de manifestarea dedicată lor

Doamnele s-au arătat încântate de ceea ce soţii lor au organizat special pentru ele, tocmai în Ziua de 8 Martie: „Suntem aici pentru că soţii noştri sărbătoresc femeia, deci implicit pe noi, soţiile lor. De asemenea sărbătorim frumuseţea, gingăşia femeilor. Astăzi în suflet trebuie să avem doar fericire şi să ne bucurăm de încă o zi frumoasă petrecută în compania prietenilor”, a spus Maria Babiciu. „Astăzi, de Ziua femeii, mă simt foarte bine. Soţii noştri, ca nişte adevăraţi domni ce sunt, ne sărbătoresc şi ne demonstrează încă odată cât de mult ne apreciază. De asemenea, ei sunt mai galanţi astăzi, mai atenţi, nu că nu ar fi şi în rest aşa, dar parcă în ziua de azi sunt mai buni. Odată cu venirea primăverii îmi doresc, în primul rând, foarte multă sănătate, atât mie, cât şi familiei, dar şi tuturor celorlalţi. Cu toţii ar trebui să fim mai calmi şi liniştiţi”, a conchis doamna Sorana.